Прибытие в Латвию канадского контингента батальона НАТО дает возможность понять - кто же это придумывает байки о "российской угрозе" нашей стране? Ведь военных сопровождают журналисты. Послушаем их репортаж о том, как боевая группа будет "отпугивать" ("deter") Россию от приграничных городов, чтобы не случился "латвийский Крым или Донбасс".

Многие читатели BaltNews.lv владеют английским, так что имеют возможность прочитать все штампы, слухи, глупости в малом формате канадского CTV News.



Прилететь за тысячи километров и так примитивно подать своей аудитории происходящее в Латвии, куда прибыли канадские военнослужащие — это постараться надо. "По верхам" — так говорят на первом курсе журфака. Вранью ведь тоже какая-то привлекательная обертка нужна.



Повторим еще раз — для представителей "цивилизованного" мира — в Латвии владеют не только латышским и русским, но и — английским. Поэтому слушаем канадский репортаж — и изумляемся. И это все — о нас, о Латвии, о причинах, почему прислали иностранных военных в нашу страну?



Ведущий CTV News: В Вашингтоне внимание сосредоточено на российском влиянии. Однако цель операции «Перестраховка» — предотвратить российскую агрессию. Сотни канадских военных сейчас готовятся возглавить миссию НАТО в Латвии. Там находится команда CTV, и Мерседес Стивенсон провела день на границе, где на данный момент всё спокойно. Мерседес?





Мерседес Стивенсон, корреспондент CTV: Скотт, я сейчас нахожусь у контрольно-пропускного пункта Латвии на границе с Россией. Россия находится за моей спиной. И именно здесь, по опасению многих правительственных чиновников, ворота могут открыться, а российские военные — перейти границу.



Многие боятся, что спокойствие этой дороги, которая связывает Россию и Латвию, может быть нарушено. После российской агрессии на Украине напряжённость в Прибалтике сильно возросла, что подтолкнуло союзников по НАТО к тому, чтобы разместить войска.



Мерседес Стивенсон: Боевая группировка НАТО под командованием Канады надеется предотвратить приход России в города вроде этого. Карсава — приграничный город, с преимущественно русским населением. Здесь опасаются, что здесь может случиться латвийский Крым или Донбасс.





Этот мужчина, Юрис, который живёт у границы, говорит, что рад боевой группе под предводительством Канады как гаранту безопасности. Но, в конечном счёте, России он не боится и считает всё это в основном политическим позёрством. Однако он переживает, что усиление контингента может спровоцировать Россию.



В сентябре Россия планирует разместить тысячи солдат для военных учений всего в нескольких километрах от приграничных городов Латвии, чтобы продемонстрировать свою силу.



У Латвии, которая за последние сто лет дважды была захвачена Россией, это вызывает беспокойство.



Мерседес Стивенсон: Латвийское правительство и чиновники НАТО надеются, что боевая группа под предводительством Канады пошлёт России чёткий сигнал: оставайтесь в своих границах и за пределами таких городов, как этот.











