Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вчера рассмотрела жалобу на результаты выборов в Резекненскую городскую думу и отклонила просьбу их отменить.

ЦИК постановила, что содержащиеся в жалобе утверждения безосновательны.



Как сообщалось, жалобу в ЦИК подали представители четырех кандидатских списков - Русского союза Латвии, «No sirds Latvijai», списка национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и партии «Единство», списка Латвийского объединения регионов, «Для развития Латвии» и партии «Alternative».





В жалобах указывалось на нарушения в ходе выборов, в частности, на то, что в газете самоуправления мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») предупреждал горожан о том, что в случае, если к власти придут другие политические силы, в Резекне больше не будет бесплатного проезда в общественном транспорте и других преимуществ.