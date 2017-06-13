В июне 2017 года Даугавпилсское городское самоуправление при финансовой поддержке Рыбного фонда успешно реализует проект «Приобретение материально-технического оборудования для мероприятий по охране рыбных ресурсов в Даугавпилсе».

Цель названного проекта – покупка двух биноклей и камеры ночного видения, чтобы тем самым продолжить работу по охране рыбных ресурсов на городских водоёмах и улучшить материально-техническое оснащение специалистов самоуправления.

Для осуществления этой цели заключен договор с поставщиком оборудования фирмой “ZZ Grupa” стоимостью 732,99 евро вместе с 21% НДС, из которых 89% - софинансирование Рыбного фонда.

Реализация проекта позволит в долгосрочной перспективе заботиться о сохранении рыбных ресурсов, лучше контролировать ситуацию на водных объектах, а также облегчит работу по выявлению случаев браконьерства.