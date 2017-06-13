14 июня - День памяти жертв коммунистического террора. В Даугавпилсе 14 июня 1994 года в память о жертвах репрессий в сквере А. Пумпура был установлен памятный камень «Невинным жертвам красного террора». Каждый год в память о жертвах коммунистического режима здесь собираются даугавпилчане.

В этом году также пройдут памятное мероприятие. Состоится оно 14 июня в 11.00.