Школы йоги Даугавпилса Lotos, Shakti, Mahatma и Balanss приглашают 18 июня в Даугавпилсский Олимпийский центр на празднование Международного дня йоги.В течение всего дня вас ожидает практика асан, дыхательная практика и медитации. В 16 часов состоится лекция о здоровом питании. А в 18:30 все приглашаются на концерт индийской сакральной музыки с участием особого гостя - маэстро ситары из Индии Ajit Singh.
Приходите 18 июня в Даугавпилсский Олимпийский центр и присоединяйтесь к празднованию Международного дня йоги! Начало мероприятия в 10 часов утра. Не забудьте про удобную одежду для занятий и добро пожаловать на путь гармонии, здоровья и красоты!
Программа мероприятия:
10:00 — Торжественное открытие, лекция о йоге
10:30 — Демонстрация поз йоги
11:00 — Практика асан
12:45 — Занятие Пранаямы
13:30 — Бхакти Марга (ОМ Чантинг и лекция)
15:15 — Дзен-медитация
16:00 — Божий огород: Особенности питания в переходный период
18:30 — Концерт индийской сакральной музыки с участием музыканта Ajit Singh, (Индия). Включен в топ-10 лучших классических музыкантов.
С 11:15 до 18:30 — Детская программа «Доброскоп» от общества Брахма Кумарис.
Вход - свободный.