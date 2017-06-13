Школы йоги Даугавпилса Lotos, Shakti, Mahatma и Balanss приглашают 18 июня в Даугавпилсский Олимпийский центр на празднование Международного дня йоги.

В течение всего дня вас ожидает практика асан, дыхательная практика и медитации. В 16 часов состоится лекция о здоровом питании. А в 18:30 все приглашаются на концерт индийской сакральной музыки с участием особого гостя - маэстро ситары из Индии Ajit Singh.Приходите 18 июня в Даугавпилсский Олимпийский центр и присоединяйтесь к празднованию Международного дня йоги! Начало мероприятия в 10 часов утра. Не забудьте про удобную одежду для занятий и добро пожаловать на путь гармонии, здоровья и красоты!10:00 — Торжественное открытие, лекция о йоге10:30 — Демонстрация поз йоги11:00 — Практика асан12:45 — Занятие Пранаямы13:30 — Бхакти Марга (ОМ Чантинг и лекция)15:15 — Дзен-медитация16:00 — Божий огород: Особенности питания в переходный период18:30 — Концерт индийской сакральной музыки с участием музыканта Ajit Singh, (Индия). Включен в топ-10 лучших классических музыкантов.С 11:15 до 18:30 — Детская программа «Доброскоп» от общества Брахма Кумарис.Вход - свободный.