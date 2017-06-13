Согласно плану, дополнительные средства на здравоохранения должны позволить на 40% сократить очереди на амбулаторные медицинские услуги, а также обеспечить доступность врачебных консультаций и исследований в срок, не превышающий 90 дней. Таковы подсчеты Министерства здравоохранения.

Ведомство сообщает, что за счет разрешенного Еврокомиссией бюджетного дефицита (110 млн евро) и дополнительного финансирования из госбюджета (около 80 млн евро) в 2018 году удастся:



на 40% уменьшить очереди на амбулаторные услуги, обеспечив дополнительно 548 110 услуг пациентам, в том числе 5 845 глазных операций в дневном стационаре;

сократить на 10% очереди на эндопротезирование за счет 2184 дополнительных операций;

на четверть уменьшить очереди на реабилитацию и услуги паллиативного ухода — такие возможности получат на 2653 пациента больше;

обеспечить дополнительное лечение 1925 больным гепатитом С и ВИЧ/СПИД.

Предполагается также, что существенно сократится время ожидания оплачиваемых государством консультаций и исследований — их гарантируют в срок, не превышающий 90 дней.



С выделением на зарплаты медперсонала дополнительных 80 млн евро средний оклад врача увеличится до 1209 евро (в данный момент 859), медсестры — 730 (сейчас — 537 евро), а ее помощника — 484 евро (пока — 400).



Чтобы найти недостающее финансирование для отрасли здравоохранения, придется выбирать между увеличением НДС и социального налога — и ни один из этих шагов не будет популярным, но кто-то должен принять решение, заявил в интервью Latvijas Radio премьер-министр Марис Кучинскис.



Чтобы найти финансирование на здравоохранение, вновь рассматривают возможность на 1 процентный пункт увеличить социальный налог — а платить в равных долях будут работодатель и сотрудник, рассказал в интервью Latvijas Radio депутат Сейма Ромуальд Рожукс. Он поддерживает именно этот вариант.



На заседании коалиционных партий 6 июня рассматривали и другие возможные шаги. У политиков осталась неделя, чтобы принять решение. Однако Аугуст Бригманис, глава фракции СЗК, допускает, что на следующей неделе итога еще не будет.



Ранее рабочая группа под руководством премьера решила предложить коалиции выбрать из двух вариантов финансирования здравоохранения.



Первый — обязательное страхование здоровья, о котором уже говорили: ежемесячный платёж, размер которого в среднем был бы 20 евро. Эту идею особенно поддерживает банк Латвии. Второй — поднять НДС на 1 процентный пункт: с 21% до 22%. Минздрав поддерживает такой план.



Ни на введение обязательных ежемесячных взносов медстрахования в размере 20 евро с всех жителей, ни на повышение НДС на 1 процентный пункт большинство политиков так и не были готовы пойти. Голосов на заседании комиссии 6 июня было недостаточно и для того, и для другого варианта. Поэтому снова и снова перебирали другие.



Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода не одобряет ни одно предложение.



Увеличить социальный налог на один процентный пункт, чтобы найти средства для здравоохранения, — лучший и наиболее справедливый вариант, заявила глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола.



Ранее глава Минздрава Анда Чакша предложила: тем, кто не делает социальные взносы, обеспечить за госсчет только минимальный набор самых важных услуг. В «минимальную корзину» могли бы включить неотложную помощь, услуги семейного врача, обслуживание беременных, а также диагностику и лечение заболеваний, угрожающих окружающим.



В свою очередь, полная корзина услуг, планомерная помощь, могла бы быть доступна всем плательщикам налога.



Чакша также заявляла, что введение ежемесячных 20-евровых взносов — один из худших вариантов. Лучшим вариантом для медицины мог бы стать 1 процентный пункт социального налога, считает она.