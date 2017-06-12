Как сообщила порталу Nasha.lv председатель избирательной комиссии Даугавпилсской городской думы Анна Кокина, с большой долей вероятности, первое заседание новой думы состоится 26 июня в 11 часов.
В заседании примут участие 15 депутатов, которым горожане доверили руководство городом на ближайшие 4 года. В ходе первой рабочей встречи будет избран мэр города, его заместители и назначены члены думских комиссий.
Напомним, в думу Даугавпилса на выборах в самоуправление прошли три партии, две из которых - "Согласие" и "Наша партия" 7 июня подписали коалиционный договор.
Новое руководство думы будет избрано и утверждено после праздника Лиго.
Напомним, в думу Даугавпилса на выборах в самоуправление прошли три партии, две из которых - "Согласие" и "Наша партия" 7 июня подписали коалиционный договор.
Новое руководство думы будет избрано и утверждено после праздника Лиго.
с какими целями такие проволочки ? кому это выгодно?
понятно, что Элксниньш не знает что делать в думе,
но , неужели Эйгиму не интересно приступить к работе?
не шатко не валко, не бей лежачего - к такому привыкли?
сидя в Сайме отвыкли каждый день ходит на работу а к бюджету потянуло?
старые не нажрались или новые работать не способны ?