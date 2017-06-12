За первые пять месяцев 2017 года Латвии уже зарегистрировано 226 случаев столкновения с животными, тогда как за аналогичный период прошлого году их было 144. В полиции считают, что статистика не соответствует реальной ситуации, так как многие водители не сообщают о подобных авариях.

Как сообщает пресс-служба Государственной полиции, по данным Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, ежегодно в стране фиксируется около 1500 подобных случаев.



Водителей предупреждают: если произошло столкновение с животным, вне зависимости о того, было оно диким или домашним, надо сообщать в полицию. И они проинформируют соответствующие службы, что делать с жертвой — либо оказывать помощь, либо утилизировать. Кроме того, при своевременном извещении полиции снижается риск того, что на оставленный на дороге труп наедет кто-то еще.



После наезда ни в коем случае нельзя покидать место аварии, так как подобная ситуация рассматриваться как дорожно-транспортное происшествие.



Будьте внимательны в особенности при поездках ранним утром и после наступления темноты. Особую осторожность надо обращать на участках дорог, отмеченных специальными знаками. Если вы заметили на шоссе или вблизи его животных, снижайте скорость вплоть до полной остановки. Но не стоит попытаться отпугнуть их звуковым или световым сигналом. Тем самым вы его испугается и животное может броситься под колеса.