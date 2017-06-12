Управление коммунального хозяйства объявило конкурс на ремонт лестниц в различных частях города.

Закупка разделена на три части и касается ремонта ступенек по трем адресам - ул.Елгавас 2а рядом с нефтебазой, в парке "Сквер Славы" со стороны ул. Елгавас и на ул.Миера между домами Nr. 9 и Nr. 11.



Исходя из положения конкурса фирма-победитель должна будет начать работу в течение 14 дней с момента заключения договора. Работы должны быть завершены за 60 дней. Срок гарантии на выполненные работы составляет 3 года.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 часов утра 21 июня в Даугавпилсской думе в 308 кабинете. Также заявку можно выслать по почте.



Победитель будет определен исходя из принципа наименьшей цены.