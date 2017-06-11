Прошедшая неделя прошла в настроении праздника под знаменем 742-ого дня рождения Даугавпилса. В рамках программы праздника горожане и гости города имели возможность отдохнуть как душой, так и телом. Концертные программы, спортивные состязания, показательные выступления и возможности досуга для любого возраста в эти дни были представлены в большом многообразии.
Несмотря на то, что настроение праздника в полном объеме в объектив фотокамеры не запечатлеть, предлагаем своим читателям небольшой фоторепортаж с кульминационных дней праздника.
продажные суки
продажные суки
А по теме - замечательный праздник, хорошее настроение, много гостей города, погода подарила настоящий летний день. Еще раз всех с Днем Города!