На портале общественных инициатив ManaBalss.lv открыт сбор подписей за введение в практику инструмента прямой демократии — муниципальных референдумов, на которых по «местным» вопросам, включая и роспуск соответствующей думы, могли бы голосовать граждане, живущие в конкретном самоуправлении. Инициативу предполагается передать на рассмотрение Сейма. Именно там умерли все предыдущие попытки узаконить такой механизм принятия, свидетельствуют проверенные Rus.Lsm.lv архивы прессы.
Инциировал сбор подписей гражданин Раймонд Лейниекс-Пуке, считающий, что появление возможности проводить плебисциты на уровне конкретного самоуправления позволит более полно реализовать права, гарантированные основным законом страны. (Сатверсме в 101 статье устанавливает, что «каждый гражданин Латвии имеет право в предусмотренном законом виде участвовать в (...) деятельности самоуправлений...»).
Автор инициативы считает, что «посредством муниципального референдума была бы обеспечена возможность решать любые вопросы, затрагивающие самоуправление, предлагать роспуск думы. Для организации муниципального референдума было бы необходимо собрать 10% от числа проголосовавших на предыдущих муниципальных выборах избирателей в соответствующем самоуправлении».
Если инициатива наберет символические 10 тысяч подписей, она будет передана в Сейм для дальнейшего рассмотрения.
Попытки на политическом уровне дополнить свод законов Латвии муниципальными плебисцитами предпринимались за последние несколько лет как минимум дважды.
Более давняя относится к 2008 году, когда страна входила в полосу общенациональных референдумов. Начался этот период со всенародного голосования о внесении в Сатверсме поправки о том, что народ имеет право распускать Сейм (опять-таки путем запуска механизма референдума). Народ не проявил досточного интереса к возможности обрести новое право — явка составила лишь 42%, что означало отсутствие кворума — и провал поправки.
В том же году последовал референдум о поправках к закону о пенсиях, устанавливавших минимальные размеры пенсии и новый механизм их индексации. К пенсиям интерес народа оказался еще ниже, чем к прямой демократии — явка составила лишь 22,9%, и поправки не были приняты.
В 2011 году по инициативе тогдашнего президента Валдиса Затлерса был назначен плебисцит о досрочном прекращении полномочий X Сейма.
Когда дата референдума о роспуске Сейма уже был назначена, на рассмотрение депутатов поступил начавший свой путь еще три года назад законопроект о муниципальных плебисцитах. Парламент законопроект отклонил.
Три недели спустя состоялся «референдум Затлерса». Явка оказалась достаточно высокой (более половины принявших участие в последних парламентских выборах) и парламент был отправлен в отставку. Последовали досрочные выборы, и уже новый состав Сейма получил подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития еще один законопроект о муниципальных референдумах.
Законопроект предусматривал, как писала тогда газета «Бизнес & Балтия», введение в Латвии муниципальных референдумов двух видов. Рекомендательное голосование инициируют 5% имеющих право голоса граждан, живущих в данной административной единице, либо сама дума простым большинством. Оно может касаться практически всех проблем, по закону находящихся в ведении муниципалитетов (в том числе общественные обсуждения). Результаты плебисцита второго типа — т.н. постановляющего — должны были быть обязательными к исполнению. Для его созыва предполагались подписи не менее 50% граждан, живущих в муниципалитете, или голоса по меньшей мере двух третей депутатов местной думы. На постановляющие референдумы предполагалось выносить только вопросы о роспуске думы, смене названия самоуправления или входящей в него территориальной единицы. Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, зарплатой депутатов и чиновников, а также с их назначением на конкретные посты, предполагалось исключить из разрешенных к всенародному голосованию. Законопроект был утвержден правительством, передан в Сейм, где и угас.
В 2012 году прошел референдум о еще одной поправке к Сатверсме — о наделении русского языка статусом государственного. Явка была высокой (71,13%) и поправка была отклонена с почти трехкратным перевесом. На этом полоса референдумов кончилась. Сейм предпринял шаги, усложняющие запуск механизма народной законодательной инициативы, а само словосочетание «всенародное голосование» стало малопопулярным в кругах политической элиты.
Автор инициативы считает, что «посредством муниципального референдума была бы обеспечена возможность решать любые вопросы, затрагивающие самоуправление, предлагать роспуск думы. Для организации муниципального референдума было бы необходимо собрать 10% от числа проголосовавших на предыдущих муниципальных выборах избирателей в соответствующем самоуправлении».
Если инициатива наберет символические 10 тысяч подписей, она будет передана в Сейм для дальнейшего рассмотрения.
Попытки на политическом уровне дополнить свод законов Латвии муниципальными плебисцитами предпринимались за последние несколько лет как минимум дважды.
Более давняя относится к 2008 году, когда страна входила в полосу общенациональных референдумов. Начался этот период со всенародного голосования о внесении в Сатверсме поправки о том, что народ имеет право распускать Сейм (опять-таки путем запуска механизма референдума). Народ не проявил досточного интереса к возможности обрести новое право — явка составила лишь 42%, что означало отсутствие кворума — и провал поправки.
В том же году последовал референдум о поправках к закону о пенсиях, устанавливавших минимальные размеры пенсии и новый механизм их индексации. К пенсиям интерес народа оказался еще ниже, чем к прямой демократии — явка составила лишь 22,9%, и поправки не были приняты.
В 2011 году по инициативе тогдашнего президента Валдиса Затлерса был назначен плебисцит о досрочном прекращении полномочий X Сейма.
Когда дата референдума о роспуске Сейма уже был назначена, на рассмотрение депутатов поступил начавший свой путь еще три года назад законопроект о муниципальных плебисцитах. Парламент законопроект отклонил.
Три недели спустя состоялся «референдум Затлерса». Явка оказалась достаточно высокой (более половины принявших участие в последних парламентских выборах) и парламент был отправлен в отставку. Последовали досрочные выборы, и уже новый состав Сейма получил подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития еще один законопроект о муниципальных референдумах.
Законопроект предусматривал, как писала тогда газета «Бизнес & Балтия», введение в Латвии муниципальных референдумов двух видов. Рекомендательное голосование инициируют 5% имеющих право голоса граждан, живущих в данной административной единице, либо сама дума простым большинством. Оно может касаться практически всех проблем, по закону находящихся в ведении муниципалитетов (в том числе общественные обсуждения). Результаты плебисцита второго типа — т.н. постановляющего — должны были быть обязательными к исполнению. Для его созыва предполагались подписи не менее 50% граждан, живущих в муниципалитете, или голоса по меньшей мере двух третей депутатов местной думы. На постановляющие референдумы предполагалось выносить только вопросы о роспуске думы, смене названия самоуправления или входящей в него территориальной единицы. Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, зарплатой депутатов и чиновников, а также с их назначением на конкретные посты, предполагалось исключить из разрешенных к всенародному голосованию. Законопроект был утвержден правительством, передан в Сейм, где и угас.
В 2012 году прошел референдум о еще одной поправке к Сатверсме — о наделении русского языка статусом государственного. Явка была высокой (71,13%) и поправка была отклонена с почти трехкратным перевесом. На этом полоса референдумов кончилась. Сейм предпринял шаги, усложняющие запуск механизма народной законодательной инициативы, а само словосочетание «всенародное голосование» стало малопопулярным в кругах политической элиты.