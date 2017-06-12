На портале общественных инициатив ManaBalss.lv открыт сбор подписей за введение в практику инструмента прямой демократии — муниципальных референдумов, на которых по «местным» вопросам, включая и роспуск соответствующей думы, могли бы голосовать граждане, живущие в конкретном самоуправлении. Инициативу предполагается передать на рассмотрение Сейма. Именно там умерли все предыдущие попытки узаконить такой механизм принятия, свидетельствуют проверенные Rus.Lsm.lv архивы прессы.

Инциировал сбор подписей гражданин Раймонд Лейниекс-Пуке, считающий, что появление возможности проводить плебисциты на уровне конкретного самоуправления позволит более полно реализовать права, гарантированные основным законом страны. (Сатверсме в 101 статье устанавливает, что «каждый гражданин Латвии имеет право в предусмотренном законом виде участвовать в (...) деятельности самоуправлений...»).



Автор инициативы считает, что «посредством муниципального референдума была бы обеспечена возможность решать любые вопросы, затрагивающие самоуправление, предлагать роспуск думы. Для организации муниципального референдума было бы необходимо собрать 10% от числа проголосовавших на предыдущих муниципальных выборах избирателей в соответствующем самоуправлении».



Если инициатива наберет символические 10 тысяч подписей, она будет передана в Сейм для дальнейшего рассмотрения.



Попытки на политическом уровне дополнить свод законов Латвии муниципальными плебисцитами предпринимались за последние несколько лет как минимум дважды.



Более давняя относится к 2008 году, когда страна входила в полосу общенациональных референдумов. Начался этот период со всенародного голосования о внесении в Сатверсме поправки о том, что народ имеет право распускать Сейм (опять-таки путем запуска механизма референдума). Народ не проявил досточного интереса к возможности обрести новое право — явка составила лишь 42%, что означало отсутствие кворума — и провал поправки.



В том же году последовал референдум о поправках к закону о пенсиях, устанавливавших минимальные размеры пенсии и новый механизм их индексации. К пенсиям интерес народа оказался еще ниже, чем к прямой демократии — явка составила лишь 22,9%, и поправки не были приняты.



В 2011 году по инициативе тогдашнего президента Валдиса Затлерса был назначен плебисцит о досрочном прекращении полномочий X Сейма.



Когда дата референдума о роспуске Сейма уже был назначена, на рассмотрение депутатов поступил начавший свой путь еще три года назад законопроект о муниципальных плебисцитах. Парламент законопроект отклонил.



Три недели спустя состоялся «референдум Затлерса». Явка оказалась достаточно высокой (более половины принявших участие в последних парламентских выборах) и парламент был отправлен в отставку. Последовали досрочные выборы, и уже новый состав Сейма получил подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития еще один законопроект о муниципальных референдумах.



Законопроект предусматривал, как писала тогда газета «Бизнес & Балтия», введение в Латвии муниципальных референдумов двух видов. Рекомендательное голосование инициируют 5% имеющих право голоса граждан, живущих в данной административной единице, либо сама дума простым большинством. Оно может касаться практически всех проблем, по закону находящихся в ведении муниципалитетов (в том числе общественные обсуждения). Результаты плебисцита второго типа — т.н. постановляющего — должны были быть обязательными к исполнению. Для его созыва предполагались подписи не менее 50% граждан, живущих в муниципалитете, или голоса по меньшей мере двух третей депутатов местной думы. На постановляющие референдумы предполагалось выносить только вопросы о роспуске думы, смене названия самоуправления или входящей в него территориальной единицы. Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, зарплатой депутатов и чиновников, а также с их назначением на конкретные посты, предполагалось исключить из разрешенных к всенародному голосованию. Законопроект был утвержден правительством, передан в Сейм, где и угас.



В 2012 году прошел референдум о еще одной поправке к Сатверсме — о наделении русского языка статусом государственного. Явка была высокой (71,13%) и поправка была отклонена с почти трехкратным перевесом. На этом полоса референдумов кончилась. Сейм предпринял шаги, усложняющие запуск механизма народной законодательной инициативы, а само словосочетание «всенародное голосование» стало малопопулярным в кругах политической элиты.