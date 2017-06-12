Более 15 лет в Даугавпилсе действует клуб исторического моделирования «Рубеж». Участники «восстанавливают» IX-XI века — какой была эта эпоха в Скандинавии, Балтии, Западной Руси. В прошлом году ребята разбили лагерь викингов у стен Даугавпилсской крепости. Подобное мероприятие, но с большим числом гостей, планируется провести и этим летом, сообщает Латвийское радио-4.

Во вторник на вечернюю тренировку клуба пришли четверо. Со слов ребят, это уже много: работа, учёба съедают много времени — и не все в итоге доходят до центра молодёжи, расположенного в бывшей средней школе.



В одном из кабинетов — база «Рубежа». Старые шкафы, стулья вперемешку со шлемами, мечами и топорами создают сюрреалистическую картину.



Пока журналисты общались с Артёмом — он один из участников клуба — Кирилл неспешно переодевался для тренировки.



Через 15 минут вместо молодого человека в джинсах и футболке — воин из прошлого в холщовой одежде, в шлеме и с мечом наперевес.

Большинство исторических клубов занимаются реконструкцией, «Рубеж» выбрал моделирование. Разницу этих двух понятий объяснил Артём.



«Официально все клубы называются реконструкторскими, что подразумевает под собой углублённое и детализированное изучение. Воссоздание именно конкретных объектов, жителей конкретного региона, по захоронениям, археологическим раскопкам. Моделирование — более обтекаемое понятие, оно позволяет предполагать. Это развязывает руки. Допустим, шлем был найден в одной историческом захоронении, одежда в другом. В принципе, регион один, но моделирование позволяет более разнообразно подходить к этому вопросу», — указал он.



С окончательным историческим периодом клуб определился пару лет назад, добавил он. «Было очень много споров, особенно в пору, когда клуб был только зарегистрирован официально.



Хотели вместить 800 лет, но в итоге буквально пару лет назад вновь группа взялась за всё это и взяли IX-XI век — Скандинавия, Балтийский регион, Западная Русь, Латгалия, курши».

Чтобы понять принципы моделирования, на примере кольчуги Кирилл пояснил: «Этот вариант из моделирования. Это скорее тренировочная кольчуга, так как здесь кольца соединены, и сделана она из стальной оцинкованной проволоки. Она сделана для тренировок, чтобы не ржавела постоянно. Легко заменить кольца и быстра в изготовлении. Стоит заметить, что из нынешней стали такую сделать можно. Она не будет сыпаться. Из исторических аналогов сведёнки простой не найдено. Каждое кольцо было заклёпано малюсенькой заклёпкой. Это было долгое занятие, но современные технологии позволяют пойти менее историчным, но более практичным путём».



Кольчуга надевается на специальную защитную одежду, чем-то напоминающую халат, который набивается льном или шерстью, продолжает Кирилл: «Это набивло или поддоспешник. В принципе, без этой стёганки носить кольчугу в бой безопаснее, но всё равно почему-то больно».



Клуб располагается в центре неформального образования молодёжи. Здесь хранится весь арсенал. У стены лежат круглые щиты, на стульях — шлемы различной конфигурации, в шкафчиках в ряд выложены мечи, а на деревянной стойке выставлены топоры и копья.



Металлические изделия ребята покупают, пояснил Артём. «Заказывали у польского мастера, который для многих реконструкторов Польши делает именно шлемы. Происходит замер головы, отсылаются в Польшу данные об измерениях и мастер делает. Хорошо, когда всё сходится, бывает, и не сходится».



Покупаются в основном изделия из металла, но с работой по дереву и другими материалами участники клуба стараются справляться собственными силами. Евгений вырезает различные деревянные элементы при помощи стамесок и ножей.



«В основном делаем, когда закупаем топоры, копья, рукоятки к ним сами делаем.

В прошлом году впервые делали праздник — устраивали лагерь викингов. Делали подставку для оружия, чтобы люди могли смотреть. Палатку делали сами, сшивали, деревянный каркас, мебель сами. Одежду сами шьём — это дешевле, чем заказывать. Какие-то кожаные элементы — сумочки, пояса. Какие-то мелочи для красоты из дерева — статуэтки, рукоятки для ножей. Мы сами можем делать всё, что не связано с металлом. Знамя клуба наш человек сам вышивал. Интересней делать что-то самому, чем заказывать что-то окончательно готовое».



Один из примеров работы Евгения — деревянные идолы, выставленные в ряд на шкафу: «Этого идола полностью ножами и стамесками делал. Это оказалось очень долго, и для остальных стал использовать современные гримели, чтобы ускорить процесс. Грубую часть быстро снять, а потом дорабатывать ножами и стамесками. Ещё в школе на уроках труда проходили резьбу. Периодически вспоминаю, начинает тянуть, чуть порежу, заканчивается тяга, отложу, через пару месяцев опять начинается».



Самостоятельно в клубе делают и щиты.

Отдельно покупается только умбон — металлическая часть, расположенная в середине внешней части щита, она служит для защиты кисти руки.



«Щиты изготавливаем сами, единственное, покупается умбон, который служит достаточно долго, в отличии от самого щита, — объяснил Артём. — Официально размер щита — до 90 см, даже до 1 м. Вес — чем легче, тем лучше. Делались в основном из лёгких пород древесины — хвойных, чтобы они хорошо кололись, чтобы оружие противника застревали в нём — и таким образом получить преимущество в бою.



После битвы обычно щиты разбирались, умбон забирался и делался новый щит».

Отдельно используются тренировочные щиты, которые участники клуба изготавливают из фанеры. Они долговечней и тяжелее, что, в свою очередь, позволяет тренировать выносливость.



«У нас есть деревянные щиты, но от сильного удара двуручным топором или даже просто топором он быстро раскалывается», — пояснил Артём.



Евгений рассказал, что круглый щит — не самая практичная форма защиты в бою. «В наш период, что мы реконструируем, в основном были найдены круглые щиты, но, как показывают найденные могильники воинов, они были не очень эффективны. В основном все воины погибали, потому что у них сначала было повреждение ноги или колена, так как круглый щит не закрывает, а потом уже повреждения головы. На более поздний период, это уже не наш период, щиты делали в виде капельки, которая и ноги защищали».



Самое эффектное — бои с применением оружия.

Битва на мечах происходит не по запланированному сценарию, а по определённым правилам: это безопасно для участников, а зрители могут наблюдать за зрелищной схваткой, ввёл в курс дела Кирилл. «Если так посмотреть, то всё самое эффективное с точки зрения поражения цели — запрещено. Удары в шею, колющие удары любого типа, удары по коленям, локтям, ниже пояса. Всё, что может нанести максимальный вред, запрещено. В таких случаях, если один на один смотрят несколько судей за поединкам, следят по попаданиями в засчитываемые зоны. Попадание — очки, пока судьи не остановят бой».



«Рубеж» хочет популяризировать ролевое движение в регионе, и планирует поставить второй лагерь викингов у стен Даугавпилсской крепости: там будут не только члены местного клуба, но и иностранные гости. Лето — горячая пора для реконструкторов. Они, как викинги столетия назад, выходят в поход в конце весны, а поздней осенью возвращаются домой.