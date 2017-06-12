В субботу,10 июня, в Даугавпилсе прошли главные торжества, посвящённые 742-му дню рождения города. Они начались утром экскурсией гостей на праздничном трамвайчике и осмотром новых туристический объектов. Посланцы городов содружества из Литвы, Польши, России, Беларуси, Украины и Грузии, а также партнёры по сотрудничеству познакомились с городскими достопримечательностями и посетили новые туристические объекты.

В сквере А.Пумпура, где второй год был организован Семейный парк с детскими аттракционами и товарами прошёл Национальный день Швеции. Гостей привечала озорная и непоседливая любимица детей Пеппи Длинныйчулок. Она проводила для ребят весёлые игры и конкурсы. Все желающие могли поиграть в настольный хоккей, научиться танцевать степ и поучаствовать в творческих мастерских. К полудню открылся рынок. В этом году свои изделия представили коммерсанты из Даугавпилса и других регионов Латвии, а также из Литвы, Польши и Украины. Для них было организовано 415 торговых мест, что на 100 больше, чем в прошлом году. В саду скульптур и на улице Ригас работал образовательный городок. Своими знаниями и навыками делились учащиеся общеобразовательных, профессиональных школ и техникумов, студенты вузов. Нередко они демонстрировали чудеса инженерной мысли: от роботов до моторов и ходовых агрегатов автомобиля и новинок автомобилестроения. Преподаватель Даугавпилсского строительного техникума Центра компетенции профессионального образования и член клуба антикварных автомобилей Юрис Булс впервые вывел в люди собственноручно собранную четырёхместную легковушку. Машина прошла техосмотр.



Первый раз на праздник города приехал мобильный экспресс знаний. Привезли его сотрудники представительства Еврокомиссии в Латвии. Для людей разного возраста они проводили различные конкурсы на европейскую тематику и игру «Эрудит Европы». Отличившимся знатокам вручали призы.



А недалеко от железнодорожного вокзала на ул.Ригас шла подготовка к праздничному шествию. 150 родителей откликнулись на приглашение принять участие в параде колясок. На этот раз он проходил под девизом «Дети, цветы и музыка». Одни малыши дремали в ожидании первого в своей жизни общегородского торжества, а другие невозмутимо восседали в ярко украшенных колясках. 66 коллективов учреждений образования, предприятий, общественных организаций, спортивных клубов, всего 4 000 человек, руководители Даугавпилса, делегации из 8 стран и 6 оркестров прошли по главной улице до площади Виенибас, где состоялось официальное открытие праздника. Приветствуя собравшихся, мэр города Янис Лачплесис напомнил об ответственности каждого жителя за судьбу Даугавпилса и поблагодарил всех, кто приносит в город добро.



В этот день в центре города, кажется, не было ни одного свободного уголка: отовсюду доносилась музыка, люди пели, танцевали, совершали покупки и веселились от души. Особенно многолюдно было вечером, когда на набережной Даугавы прошло авиашоу с прыжками парашютистов, показательными выступлениями и акробатическим пилотажем. Поистине завораживающим зрелищем стал полёт авиа-группы «Балтийский пчёлы». Праздник продолжился выступлением россиийской группы Мумий Тролль и завершился ближе к полуночи на берегу Даугавы, когда небо над городом озарилось всполохами праздничного салюта. В воскресенье, 11 июня, праздник продолжил день спорта и музыки.