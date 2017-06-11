В воскресение вечером на Гриве в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой одна из улиц микрорайона оказалась залита дизельным топливом.



На съезде с ул. Селияс на ул. Лиела фура не уступила дорогу, едущему по главной дороге автомобилю марки Volkswagen Sharan. Машина въехала в топливный бак фуры.



В результате большое количество дизельного топлива оказалось разлитым по дороге и стало стекать на ул. Селияс. Место ДТП было оцеплено. Спасатели засыпали разлитое топливо землей и абсорбентом.



Люди в аварии не пострадали.