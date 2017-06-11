Ставка на женские прелести в рамках предвыборной кампании за место в Даугавпилсской городской думе была ошибочной, пишет Skaties.lv. Кандидат Светлана Лонская или «Светка-кандидат» демонстрировала готовность будоражить сексуальные фантазии мужского населения, а не участвовать в политике, считает глава рекламного агентства и разработчик политической рекламы Эрикс Стендзениекс.
В красочном видео Светка призывала голосовать за неё на выборах, ставить «плюсики». Ее посыл избиратели не поняли и из бюллетеней повычеркивали.
«Это было полное безумие! Кандидатки не должны так себя рекламировать. Она отнеслась к выборам слишком легкомысленно», - такое мнение выразил житель Даугавпилса Вадим.
«Стыдоба! Вся Латвия над ней смеется! Вроде взрослый человек!» - критична жительница города Юлия.
«Я не удивлён тем, что девушка опустилась на последнее место в списке, ведь все обладающие правом голоса женщины поставили ей жирный минус. Мужья, находящиеся под контролем своих жен, также поставили минусы. Демонстрируя свои женские прелести, она показывает, что готова возбуждать мужчин и стоять у плиты, а не руководить городом." - сказал Стендзениекс. "Если она работала в Англии, то ей следовало использовать тему сострадания, показывая, что и ей когда-то жилось трудно. Если она раздевается и бегает в полуголом виде по берегу моря, то это означает, что она - победительница, у нее все нормально, ничего в жизни больше не нужно, за исключением дешевой славы. Там не было никакого послания, что она хочет работать в местном самоуправлении. Светилось лишь желание показать свою наготу, которая ей самой кажется нормальной".
«Это было полное безумие! Кандидатки не должны так себя рекламировать. Она отнеслась к выборам слишком легкомысленно», - такое мнение выразил житель Даугавпилса Вадим.
«Стыдоба! Вся Латвия над ней смеется! Вроде взрослый человек!» - критична жительница города Юлия.
«Я не удивлён тем, что девушка опустилась на последнее место в списке, ведь все обладающие правом голоса женщины поставили ей жирный минус. Мужья, находящиеся под контролем своих жен, также поставили минусы. Демонстрируя свои женские прелести, она показывает, что готова возбуждать мужчин и стоять у плиты, а не руководить городом." - сказал Стендзениекс. "Если она работала в Англии, то ей следовало использовать тему сострадания, показывая, что и ей когда-то жилось трудно. Если она раздевается и бегает в полуголом виде по берегу моря, то это означает, что она - победительница, у нее все нормально, ничего в жизни больше не нужно, за исключением дешевой славы. Там не было никакого послания, что она хочет работать в местном самоуправлении. Светилось лишь желание показать свою наготу, которая ей самой кажется нормальной".
Объяснение совсем другое.
1.Д-пилс русский город."Светуа-уандидат ю" в латышском списке "No sirds Latvijai".Эти избиратели голосовать за неё не могли по определению-и без клипа За русскую?Ну нет!
2 Ее место было в каком-нибудь маргинальном списке-типа Союз русских Латвии с Зайцевым,У Парфенова и т.д
И повторюсь ! Провалилась партия No Sirds Latvijai! Провалился Дзалбе! А в чем провал Лонской? В том,что спустя 8 дней после выборов я пишу комментарии в статье про Ее "провал"?
Или в том, что в индексе популярности этим летом она будет в топ 10 Даугавпилчан?
Эта "девушка" открыто трясла женскими прелестями, выставляя себя откровенной дурой, то мужики явно трясли мудьём в штанах, особенно в те моменты, когда гнали откровенную предвыборную ложь.
Я только не понял, с какого бодуна у Стендзиниекса, поведенческая модель кандидатов, вдруг стала влиять на итоги выборов.? )
Тщ, Светка - легкая эротика - и в думе Д-пилса.
Но, что-то пошло не так:-) или пОшло.......
Эта "девушка" открыто трясла женскими прелестями, выставляя себя откровенной дурой, то мужики явно трясли мудьём в штанах, особенно в те моменты, когда гнали откровенную предвыборную ложь.
Я только не понял, с какого бодуна у Стендзиниекса, поведенческая модель кандидатов, вдруг стала влиять на итоги выборов.? )