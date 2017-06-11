Ставка на женские прелести в рамках предвыборной кампании за место в Даугавпилсской городской думе была ошибочной, пишет Skaties.lv. Кандидат Светлана Лонская или «Светка-кандидат» демонстрировала готовность будоражить сексуальные фантазии мужского населения, а не участвовать в политике, считает глава рекламного агентства и разработчик политической рекламы Эрикс Стендзениекс.

В красочном видео Светка призывала голосовать за неё на выборах, ставить «плюсики». Ее посыл избиратели не поняли и из бюллетеней повычеркивали.



«Это было полное безумие! Кандидатки не должны так себя рекламировать. Она отнеслась к выборам слишком легкомысленно», - такое мнение выразил житель Даугавпилса Вадим.



«Стыдоба! Вся Латвия над ней смеется! Вроде взрослый человек!» - критична жительница города Юлия.



«Я не удивлён тем, что девушка опустилась на последнее место в списке, ведь все обладающие правом голоса женщины поставили ей жирный минус. Мужья, находящиеся под контролем своих жен, также поставили минусы. Демонстрируя свои женские прелести, она показывает, что готова возбуждать мужчин и стоять у плиты, а не руководить городом." - сказал Стендзениекс. "Если она работала в Англии, то ей следовало использовать тему сострадания, показывая, что и ей когда-то жилось трудно. Если она раздевается и бегает в полуголом виде по берегу моря, то это означает, что она - победительница, у нее все нормально, ничего в жизни больше не нужно, за исключением дешевой славы. Там не было никакого послания, что она хочет работать в местном самоуправлении. Светилось лишь желание показать свою наготу, которая ей самой кажется нормальной".