В праздничные дни в Даугавпилсе проходит IV Международный фестиваль военной музыки «Даугавпилс 2017».

Его участники прибыли в наш город из разных стран: Оркестр Национальных вооруженных сил ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (The Band of the National Armed Forces of the Republic of Latvia) / Оркестр Земессардзе ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (The National Guard’s Band of the Republic of Latvia) / Оркестр Армии обороны ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (The Band of the Defence Forces of the Republic of Estonia) / Оркестр Королевских Воздушных сил НИДЕРЛАНДОВ (The Band of the Royal Netherlands Airforce) / Показательный оркестр Вооруженных сил ПОЛЬШИ (The Representational Band of the Polish Armed Forces) / Оркестр Вооруженных сил ХОРВАТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (Armed Forces Band of the Republic of Croatia).



Заключительный концерт фестиваля состоится сегодня, 11 июня, с 16.00 до 18.00.