С 29 мая по 4 июня во всей Европе и Латвии проходила Неделя здоровья. Даугавпилс принял в ней активное участие и провёл много различных оздоровительных мероприятий.

В течение недели в Даугавпилсе было проведено 90 мероприятий, организованных учреждениями образования, обществами и спортивными клубами. Жителям была предоставлена возможность участвовать в соревнованиях, тренировках, занятиях йогой, станцевать зумбу и попрыгать на площади Виенибас.

За Неделю здоровья участники пробежали 209,15 км., прошли 210,49 км., совершили 63 889 прыжков, подняли 33 082 кг., сыграли 154 шахматных партии, 87 игр в новус, сделали 4000 упражнений.

На протяжении всей недели проходит фотоконкурс «Спортивный Даугавпилс». Участники охотно использовали возможность делать снимки и размещать их в соцсетях. Самым активным автором фотографий признана Латгальская центральная библиотека с акцией “Lasītava-vingrotava” («Читальный зал – гимнастический зал»). Во время акции библиотекари учили читателей совмещать чтение с выполнением различных упражнений.