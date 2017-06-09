Несмотря на то, что после выборов власть в городе меняется, последствия работы предыдущей думы Даугавпилсу и новому руководству города, вероятнее всего, придется разгребать еще долго.

Так, с легкой руки Петериса Дзалбе 3 года назад обслуживанием мусора в городе стала заниматься компания Clean R. 2014 год стал для Даугавпилса поистине историческим. Тогда наш город "прославился" на всю страну как мусорная держава. Фотографии утопающего в мусоре города облетели все республиканские СМИ.



В течение периода работы компании по обхозяйствованию мусора ситуация менялась, но достичь порядка в этой сфере, к сожалению, так и не удалось. Горожане по сей день присылают в редакции городских новостных порталов фотографии переполненных контейнеров и мусора, разлетевшегося из них по улицам.



Согласитесь, картина более чем неприглядная, когда дворовые территории и центральные улицы день ото дня обезображены горами мусора?



К слову, несмотря на то, что договор с компанией Clean R завершился еще в начале мая, данная фирма продолжает "выполнять свои обязанности". Затянувшийся конкурс так и не возымел результатов. Поскольку поданы судебные иски и жалобы, а судебное разбирательство продолжается достаточно долго, конкурс будет прекращен.



С наследством, оставленным городу предыдущей властью, в частности, Петерисом Дзалбе, будет разбираться уже новая дума. Надеемся, что проблемный для Даугавпилса вопрос с обхозяйствованием мусора вскоре будет решен.