В прошлом году по сравнению с 2015 годом на 3,3% увеличилось количество многодневных поездок жителей Латвии по Латвии. Об этом свидетельствуют цифры Центрального статистического управления.

Жители Латвии в прошлом году отправились в, общей сложности, в 3,1 миллиона многодневных поездок по Латвии с, как минимум, одним ночлегом. Чаще всего - в 37,1% случаев - целью поездки было посещение родных или друзей, а также - отдых (39,1% случаев). При этом, уменьшился удельный вес региональных городов Латвии (Рига, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс и других) как целей путеществия. Если в 2015 году их выбирали в 41% поездок, то в 2016 году - 31,8%.



В многодневных поездках по Латвии местные туристы провели 7,2 миллиона ночей, что на 10,6% больше, чем в 2015 году. Средняя продолжительность одной поездки составила 2,4 дня. В поездках жителями Латвии истрачены 111,3 миллиона евро, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. Самые большие расходы выделялись на транспорт - 35%, на втором месте - затраты на кафе и рестораны - 12,6% и расходы на ночлег - 12,5%. Средние расходы на одну поездку в прошлом году были 36,2 евро, что на 4,2 евро меньше, чем в 2015 году.



В гостиницах Даугавпилса в прошлом году постояльцы провели 61 729 ночей (в 2015 году - 54 702 ночи). Увеличилось число ночей, проведенных гостями в гостиницах всего Латгальского региона - 134 тысячи в 2016 году против 122 тысяч - в 2015-м. В целом по Латвии, посещаемость гостиниц, помимо Латгалии, увеличилась в Курземе и в Рижском регионе, сократилась в Земгале и Видземе.



Для сравнения - в гостиницах Юрмалы постояльцы останавливались на 548 715 ночевок, в Лиепае провели 135 082 ночи, в Вентспиле - 115 195, в Екабпилсе - 11 тысяч, в Риге - 2 721 156 ночей.