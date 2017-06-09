Летом, с началом сезона дач, огородов, шашлыков и летних праздников, актуальным становится вопрос нетрезвых водителей на дорогах. В свое время в СМИ прошла акция, направленная на борьбу с этим явлением, призывающая не позволять своим друзьям или родственникам после употребления горячительных напитков садиться за руль. Стоит отметить, что она дала свои плоды.





Добавим, что согласно опросу, в Латгалии 70% жителей не дали бы друзьям или родственникам пьяными управлять транспортным средством. В целом по Латвии этот показатель составляет 73%. В свою очередь есть и 18%, которые, видя, что знакомый нетрезвым собирается самостоятельно ехать машиной, не вмешались бы.





youtube.com/user/CSDDLatvia.

В этом году Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) организует кампанию "Сердитый, но живой!", призывающей не садиться пьяным за руль самому и не давать делать этого другим. В этот раз к акции подключились известные музыканты, актеры, ди-джеи и общественные деятели, которые призывают отмечать праздники ответственно, т.е. после застолья с горячительным не садиться за руль.Добавим, что согласно опросу, в Латгалии 70% жителей не дали бы друзьям или родственникам пьяными управлять транспортным средством. В целом по Латвии этот показатель составляет 73%. В свою очередь есть и 18%, которые, видя, что знакомый нетрезвым собирается самостоятельно ехать машиной, не вмешались бы.