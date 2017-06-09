С 1 июля до конца года тариф Latvijas gāzes для домашних хозяйств составит 192,09 евро за тысячу кубометров (м3), что дороже, чем сейчас.

В данный момент тысяча кубометров стоит 177,86 евро. Однако с 1 июля цена вырастет, сообщает предприятие.



Соответственно, домохозяйствам с годовым потреблением до 500 кубометров газ будет обходиться в 711,48 евро за тысячу м3, а тем, кто тратит 500-25 000 м3 тысяча будет стоить 416,48 евро.



Для использующих природный газ как топливо он будет за тысячу кубометров стоить 813,36 евро (до 500 м3 в год) или 518,36 евро (500-25000 м3).











