По традиции в дни праздника Даугавпилса будет работать образовательный городок. Он разместится на ул.Ригас и в саду скульптур и будет доступен для посещения 10 июня с 12:00 до 15:00.

В числе участников 11 учреждений образования: средние и профессиональные школы, техникумы, училища и вузы.

Наиболее широко представлены профессиональные школы. Учащиеся и студенты образовательных учреждений будут в увлекательной форме рассказывать о возможностях обучения, мотивировать молодых людей в получении дальнейшего образования и выборе будущей профессии.

В этом году впервые в мероприятии примут участие члены Европейского движения в Латвии. Они прибудут на мобильном экспрессе знаний, проведут различные викторины на европейскую тематику и игру «Эрудит Европы». Для участников и победителей приготовлены призы. Экспресс знаний продолжит свой работу в городке образования до 18:00 10 июня.