Отгремели выборы в городскую думу Даугавпилса. Уникальны они были, в первую очередь, тем, что предвыборная кампания началась как никогда рано и сопровождалась весьма шумными информационными поводами в городских СМИ и популярных соцсетях.

Порой казалось, что эта война идет не на жизнь, а насмерть. На головы горожан выплескивалось огромное количество непроверенной и даже откровенно искаженной информации, втягивая людей во всеобщую истерию.

Какие же первоочередные выводы можно сделать из этого задорного действа под названием «Выборы в Даугавпилсе – 2017», которое пришлось нам всем пережить?



Активность избирателей



Пожалуй, самое важное – это явка избирателей. На фоне постоянного падения активности за последние 10 лет в различных выборах нынешнюю явку можно считать всплеском. Пришло почти на 4000 больше избирателей, чем в 2013 году. Притом, что количество имеющих право голоса на муниципальных выборах за 4 года сократилось на столько же.



В целом же, явка оставляет желать лучшего: не дотянула даже до 50%, как общая по стране. А если сравнить с некоторыми регионами, где явка достигала 55-60%, то даже на фоне 10-процентного роста можно говорить о слабой политической активности даугавпилчан из-за недоверия к выборам. Приходилось слышать откровенные заявления «из толпы» в стиле:



"Я в честные выборы не верю», «А чего туда ходить – все равно ничего не изменится» и «Я там никого не знаю, чтобы голосовать за них."