Отгремели выборы в городскую думу Даугавпилса. Уникальны они были, в первую очередь, тем, что предвыборная кампания началась как никогда рано и сопровождалась весьма шумными информационными поводами в городских СМИ и популярных соцсетях.
Порой казалось, что эта война идет не на жизнь, а насмерть. На головы горожан выплескивалось огромное количество непроверенной и даже откровенно искаженной информации, втягивая людей во всеобщую истерию.
Какие же первоочередные выводы можно сделать из этого задорного действа под названием «Выборы в Даугавпилсе – 2017», которое пришлось нам всем пережить?
Активность избирателей
Пожалуй, самое важное – это явка избирателей. На фоне постоянного падения активности за последние 10 лет в различных выборах нынешнюю явку можно считать всплеском. Пришло почти на 4000 больше избирателей, чем в 2013 году. Притом, что количество имеющих право голоса на муниципальных выборах за 4 года сократилось на столько же.
В целом же, явка оставляет желать лучшего: не дотянула даже до 50%, как общая по стране. А если сравнить с некоторыми регионами, где явка достигала 55-60%, то даже на фоне 10-процентного роста можно говорить о слабой политической активности даугавпилчан из-за недоверия к выборам. Приходилось слышать откровенные заявления «из толпы» в стиле:
Какие же первоочередные выводы можно сделать из этого задорного действа под названием «Выборы в Даугавпилсе – 2017», которое пришлось нам всем пережить?
Активность избирателей
Пожалуй, самое важное – это явка избирателей. На фоне постоянного падения активности за последние 10 лет в различных выборах нынешнюю явку можно считать всплеском. Пришло почти на 4000 больше избирателей, чем в 2013 году. Притом, что количество имеющих право голоса на муниципальных выборах за 4 года сократилось на столько же.
В целом же, явка оставляет желать лучшего: не дотянула даже до 50%, как общая по стране. А если сравнить с некоторыми регионами, где явка достигала 55-60%, то даже на фоне 10-процентного роста можно говорить о слабой политической активности даугавпилчан из-за недоверия к выборам. Приходилось слышать откровенные заявления «из толпы» в стиле:
"Я в честные выборы не верю», «А чего туда ходить – все равно ничего не изменится» и «Я там никого не знаю, чтобы голосовать за них."
Но увеличение голосующих на 10% в любом случае показывает, что часть горожан включилась в политическую жизнь города. Чем это можно объяснить? В первую очередь – уровнем громкости избирательной кампании. Думается, такой активной и шумной предвыборной поры Даугавпилс не видел за всю историю. Информационная кампания началась как никогда рано и носила очень агрессивный характер.
В этом году в Даугавпилсе был запрет на использование наружной рекламы. Поэтому увидеть ухоженные и улыбающиеся лица кандидатов горожанам было не суждено. Взамен было предложено огромное множество «компромата» в различных источниках массовой коммуникации. Конкуренты очень бойко соперничали, выливая друг на друга бесконечные потоки «комплиментов». Поэтому часть избирателей пошла голосовать назло «этим брехунам».
Также это первые выборы, в которых почти все партии особо активно использовали соцсети. Facebook за последний месяц превратился в сплошной агитлисток, где поселились почти все кандидаты, которые пытались активно окучивать неравнодушных участников Сети. Безусловно, следует учитывать и факт, что на этих выборах добавилось как минимум два харизматичных лидера среди либо привлекающих к себе внимание ( А. Элксниньш), либо давно известных и почитаемых немалой частью горожан ( Р. Эйгим). А некоторые так и вовсе шли голосовать за Ушакова, так как его образ активно использовался в рекламной кампании Saskaņa. В итоге все это повлияло на решительность и желание рядового избирателя сходить на участок.
Экзотические кандидаты
Отличительной особенностью нынешних выборов было и наличие экстравагантных кандидатов, невиданных ранее на городских выборах. В некоторых кругах таковых называют фриками.
На первое место тут следует поставить «Светку-кандидата», снискавшую безоговорочную популярность своим музыкально-танцевальным творением. Видеоролик с полуобнаженной кандидаткой, танцующей и поющей на фоне моря, в считанные дни привлек внимание посетителей интернета как в городе, так и далеко за его пределами. «Светка» вмиг обрела небывалую для Даугавпилса популярность. Однако это тот самый случай, когда паблисити только вредит поставленным задачам.
Если задача ставилась таким необычным способом собрать голоса, то она полностью провалена – даже избиратель ее списка (No sirds Latvijai) оценил это как клоунаду и дружно принялся вычеркивать кандидатку из списка, так как ключевое сообщение «Светка-кандидат» подошло бы лишь для выборов старосты в 5-м классе. А абсолютное количество избирателей школу уже давно окончили и подобные «прогрессивные» и «инновационные» штучки в предвыборных кампаниях расценивают, пожимая плечами либо крутя пальцем у виска. Все-таки это муниципальные выборы, а не танцевальный кружок.
Другим необычным кандидатом можно считать С. Парфенова, местного организатора в сфере шоу-бизнеса. Его образ во всем – от внешнего вида до манеры поведения и произнесения речей – никак не ассоциируется с депутатом. Некоторые до сих пор не верят, что он серьезно участвовал в выборах и что это не рекламный трюк для его шоу-агентства. А если сопоставить образ С. Парфенова и названия партии, от которой он баллотировался (Kristīgidemokrātiskāsavienība), то многие вообще восприняли это как анекдот. «Христианин Парфен» – это почти по В. Пелевину: «Солидный Господь для солидных господ». И все это вызывает, скорее, улыбку и недоумение, чем серьезные размышления.
Не остался незамеченным и А. Мирский (Politiskā partija «Alternative»). Его кампания – это некий небиологический симбиоз противоположностей, в первую очередь связанных с его заявлениями. Вначале предвыборной кампании он всех уверил, что в выборах участвовать не будет. Потом, противореча себе, изменил отношение к этому вопросу и выставил свою кандидатуру. На этом фоне в предвыборной кампании был использован музыкальный талант кандидата и им же снятый художественный фильм с использованием названия партии в названии фильма. Конечно же, это не совпадение. К тому же отличный способ обойти запрет на наружную рекламу – афишами с довольным лицом кандидата были увешаны все людные места города. При всем при этом кандидат постоянно делал весьма противоречивые по содержанию заявления, что затрудняло понимание ключевых его месседжей. На дебатах также вел себя весьма нелогично для серьезного политического игрока – спонтанные и довольно сумбурные высказывания, некоторая вспыльчивость, а также информация, которая была оспорена другими участниками беседы. В общем, вся его активность, скорее, ввела избирателя в заблуждение, чем дала понять, чего же на самом деле хочет донести кандидат.
Eiroskeptiķu Rīcības partija вызывает особо недоуменную улыбку. Ребята во всех смыслах интересные, но годятся только для шоу, а не для выборов. В качестве методики предвыборной кампании выбрали метод организации перформансов. Представители партии регулярно публиковали видеосюжеты со «штурмом» различных офисов и мероприятий, врываясь туда и что-то там требуя в грубой форме. Смотрелось все это потешно и тянуло разве что на статью о хулиганстве. Когда же на теледебатах даугавпилсский представитель от этой партии сказал, что в их предвыборной программе есть пункт о погашении всех задолженностей по коммунальным платежам пенсионеров, то захотелось тут же позвонить своему престарелому отцу и сказать, чтобы он больше ни за что не платил – «евроскептики» оплатят.
Если представить, что городская дума будет состоять из «Светок», «Парфенов», певцов и «евроскептиков», то это будет уже не руководство города, а совсем другая компания, схожая, пожалуй, с шапито. Трудно даже представить, как эти люди подходили бы к вопросам управления коммунальным хозяйством города, строительства, соцпомощи, европроектов и благоустройства микрорайонов, к вопросам системы образования в детсадах и школах, спорта и т.д.
И избиратели это прочувствовали. Приходилось слышать, что некоторые собрались идти голосовать именно для того, чтобы не допустить в Думу фриков. Что тоже могло повлиять на активность. Шли голосовать за «нормальных людей», чтобы не наблюдать за экстраординарными личностями в течение ближайших 4-х лет.
Проигравшие
Для некоторых партий повышение активности избирателей стало катастрофой. Известная закономерность: чем больше голосующих, тем меньше шансов у мелких партий.
Первый и самый главный неудачник – Latvijas Krievu savienība с Ю.Зайцевым. По сравнению с прошлыми выборами за этот список проголосовало всего на 200 человек меньше. То есть своего избирателя Ю. Зайцев за прошедшие 4 года почти удержал, и он постоянен. Однако перед прошлыми выборами Ю. Зайцеву добавили популярности протестные митинги вокруг Теплосетей и шумиха с референдумом о русском языке. А сейчас он играл уже на другой стороне и, судя по всему, был недостаточно убедительным. Получается, что предвыборная кампания, особенно активно развернутая в последний месяц, не принесла практически никаких результатов – ни положительных, ни отрицательных: этакий укол в протез. Как следствие – нехватка всего 0.85% до прохода в Думу. Пожалуй, участники этого списка получили на выборах самый обидный щелбан от избирателей.
Опытная Р.Строде проиграла из-за консервативности своей предвыборной кампании. Отсутствие современных методик в коммуникациях, вялое и довольно неживое использование социальных сетей, непоявление в местных СМИ свели на нет весь авторитет, мудрость, рациональность и рассудительность политика. Таким образом, свои идеи до избирателя Р. Строде не смогла донести и потеряла более 1000 приверженцев по сравнению с прошлыми выборами.
Господину П. Дзалбе (No sirds Latvijai) тоже можно высказать сожаление. Вокруг него все предыдущих 4 года концентрировалась проблема переполненных мусорных контейнеров, беспощадно муссируемая на всех каналах коммуникации. Отмыться от этих нечистот в предвыборную пору не получилось. А тут еще «Светка-кандидат» с оголенными «ягодными» местами в одном списке. Только поэтому, возможно, некоторые избиратели не взяли в руки список этой партии.
К тому же, с этими списками повышение явки избирателей сыграло злую шутку. Приди на участки столько же избирателей, как на прошлых выборах, или, как прогнозировали многие, еще меньше – они бы все или почти все прошли в Думу. Некоторые так и думали и даже заранее уже праздновали победу досрочно. Но, увы…
Победители
На удивление, победителей оказалось всего трое: LATGALES PARTIJA, Saskaņa и MŪSU PARTIJA. На мой взгляд, это самое важное достижение прошедших выборов. Все они – серьезные игроки на политическом рынке Латгалии и Даугавпилса. В итоге – в Думе нет случайных депутатов-одиночек или откровенных политических авантюристов, которых легко уговорить различными благами «правильно» голосовать на заседаниях.
Чем больше разобщенность, тем легче манипулировать правящей силе. Так как в Думе теперь 3 серьезных политических игрока, то через 4 года по результатам их работы намного легче будет установить, кто молодец, а кто – нет. Считаю это большим благом для горожан: к следующим выборам они точно смогут сравнить, как было до и как стало после, а самое главное – определить ответственных среди конкретных политических сил, а не среди случайных депутатов-однодневок, с которых и спрос – мизерный, чем отличалась уходящая Дума.
Резюме
Известная поговорка «Публика – дура, но ее не обманешь» вновь подтверждает свою состоятельность. Несмотря на всю скандальность и шумность предвыборной кампании избиратели на сей раз не растерялись, как 4 года назад, проголосовав так, что на 15 думских мест прошло 7 партий. Избиратель сконцентрировался на действительно авторитетных и крупных участниках политического рынка, при этом повысив свою политическую активность. И это не может не радовать!
Аркадий Ларионов, доцент Балтийской Международной Академии
Подмастерье любого мелкого журналиста внес бы в этот плагиат хоть какую-то интригу или изюминку.
Короче, КГ/AM !!!
Так и кухарка бы была в состоянии скрестить пару-тройку статей и выдавить "резюме".
"Доцент" упомянул почти о всём, кроме того, что среди "проигравших", прежде всего жители города, ибо то-что туда пришло руководить, это конечно ещё тот "дует".
Но, что бы сохранить чистоту жанра, давайте дождёмся хоть каких-то плодов от деятельности тех, кто ныне у власти. Во первых, что бы не мести предположениями, а во вторых, - что бы уже нагибать за конкретное.
но вот по теме у него ни черта нет, графоман-любитель блин. )