Даугавпилсское самоуправление определило время и перечень мероприятий, когда можно находиться на газонах:

- в ходе мероприятий, организованных городской Думой;

- на развлекательных мероприятиях, согласованных с самоуправлением;

- на зелёных зонах возле аттракционов, работающих по разрешению Думы;

- на газонах, которые прилегают к детским площадкам, принадлежащим самоуправлению.

Во время праздника города во всех местах проведения мероприятий можно беспрепятственно использовать зелёные зоны для прогулок и отдыха в тени деревьев.