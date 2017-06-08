Даугавпилсское самоуправление определило время и перечень мероприятий, когда можно находиться на газонах:
- в ходе мероприятий, организованных городской Думой;
- на развлекательных мероприятиях, согласованных с самоуправлением;
- на зелёных зонах возле аттракционов, работающих по разрешению Думы;
- на газонах, которые прилегают к детским площадкам, принадлежащим самоуправлению.
Во время праздника города во всех местах проведения мероприятий можно беспрепятственно использовать зелёные зоны для прогулок и отдыха в тени деревьев.
- на развлекательных мероприятиях, согласованных с самоуправлением;
- на зелёных зонах возле аттракционов, работающих по разрешению Думы;
- на газонах, которые прилегают к детским площадкам, принадлежащим самоуправлению.
Во время праздника города во всех местах проведения мероприятий можно беспрепятственно использовать зелёные зоны для прогулок и отдыха в тени деревьев.