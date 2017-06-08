Уличная торговля организована на улицах Ригас, Театра, в парке Дубровина и сквере А.Пумпура.

Рынок будет работать в пятницу,9 июня, с 12:00 до 24:00, 10 июня с 10:00 до 24:00 и 11 июня с 10:00 до 19:00.

Управление коммунального хозяйства получило от коммерсантов 386 заявок, всего же оборудовано 415 торговых мест, что на 100 место больше, чем в 2016-м году. Некоторые предприниматели получили разрешение торговать одновременно в нескольких местах. 60-ти коммерсантам отказано по причине недостатка мест, неверно оформленных документов или переизбытка уже заявленных товаров.

Свои изделия предлагают торговцы из Даугавпилса и других регионов Латвии, а также из Литвы, Польши и Украины. В этом году широко представлены ремесленники, больше будет уличных кафе, разнообразнее ассортимент продуктов питания и пива.

Второй год организована торговля в сквере А.Пумпура – около 20 мест с товарами и игрушками для детей.

26 торговцев, которые приехали на 2 дня (субботу и воскресенье) будут работать в парке Дубровина, напротив здания Даугавпилсской краевой думы.