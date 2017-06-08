Социал-демократическая партия “Согласие” и “Наша партия” 7 июня подписали договор о сотрудничестве, согласно которому намерены совместно реализовать свои предвыборные программы.

Соглашение также предусматривает - оценить работу когенерационных схем на предприятии “Daugavpils siltumtīkli”, договор по обхозяйствованию бытовых отходов и работу предыдущей думы в целом.



Партии условились, что на посту мэра поддержат лидера партии, получившей наибольшую поддержку избирателей.



Председателем Даугавпилсской городской думы тем самым, будет утверждён лидер “Согласия” Андрей Элксниньш.



Первым заместителем председателя думы будет Рихард Эйгим (“Наша партия”).



Заместителями председателя - Ливия Янковска (“Наша партия”) и Валерий Кононов (“Согласие”).





Коалиционный договор подписали Андрей Элксниньш, Валерий Кононов, Анатолий Гржибовский, Марьяна Иванова-Евсеева, Михаил Лавренов, Рихард Эйгим, Ливия Янковска, Айвар Здановский, Игорь Прелатов.





Заседание Даугавпилсской думы будет созвано в ближайшее время.