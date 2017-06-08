В этом году даугавпилчан на Праздник города ждет масса интересных развлечений. Одно из них - водная прогулка по реке. С 9 по 11 июня все желающие смогут прокатиться по Даугаве на моторизированном плоту Sola или на лодке Dina его за 1 евро.

Начало водной экскурсии - от причала "Центр" (под аркой у дамбы напротив ул. Ригас и Краевой думы). На плоту одновременно могут поместиться 25 человек, на лодке - 13.



Курсировать плот и лодка будут :



- в пятницу, 9 июня, с 17.00 до 20.00;



- в субботу, 10 июня, с 11.00 до 19.00;



- в воскресенье, 11 июня, с 11.00 до 19.00.