Издаваемые самоуправлениями информационные листки и газеты скоро больше не будут приравнены к средствам массовой информации – в закон о прессе следует внести соответствующие поправки, решила Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Депутат Сейма Виктор Валайнис («Единство»), который является также исполнительным директором Ассоциации крупных городов, предложил еще и дополнить закон нормой, запрещающей муниципальным изданиям размещать оплачиваемую информацию. Но после долгих дискуссий в комиссии его предложение было отозвано.



О том, что региональные частные масс-медиа жалуются на нечестную конкуренцию со стороны медиа муниципальных, говорилось уже не раз. На искажение медиарынка указывал и Совет по конкуренции. Звучали и опасения, что муниципальные издания становятся орудием самопиара в руках находящихся в руководстве самоуправлений политических партий. Что становится особенно заметным накануне выборов.



Еще в феврале 2016 года было установлено, что почти в каждом из 119 латвийских самоуправлений имеется собственное печатное издание. Однако если некоторые обходятся лаконичным информированием населения раз в месяц о проделанной и планируемой работе, то другие выходят по нескольку раз в месяц, крупными тиражами,и внешне напоминают «нормальные» — независимые газеты. Думская информация в них разбавлена рекламой, объявлениями и развлекательными статьями.



Ране предложение запретить государству и самоуправлениям выпускать собственные периодические печатные издания и открывать интернет-сайты по образцу независимых СМИ было Сеймом отклонено.