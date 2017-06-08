Становиться или не становиться признанным предприятием — такой выбор все еще стоит перед большинством «домашних» производителей, которые перерабатывают свежее молоко или делают другие продукты животного происхождения. Уже 1 июля этого года кончается переходный период, который предполагает, что у непризнанных производителей — ограниченные возможности продавать товары в розницу. Хотя о новых правилах сообщили еще два года назад, с получением статуса производители не спешили — и часть до сих пор не знает, как работать дальше.

С 1 июля непризнанный «домашний» производитель сможет другим хозяйствам с таким же статусом поставлять не более 30% своей продукции. Ее общий объем не может превышать четыре тонны в месяц. Новые правила не коснутся тех, что сам свои продукты доставляет напрямую конечному потребителю.





Получение нового статуса — платная услуга, которая некоторым производителям может стоить несколько сотен, даже тысяч евро. В данный момент продукты животного происхождения в Латвии перерабатывают 487 домашних производителей, и примерно трети придется стать признаными предприятиями.