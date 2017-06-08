Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе информирует о проведении с 22 по 23 июля 2017 г. в г. Браславе Международного фестиваля Viva Braslav 2017 (24 часа музыки и спорта).





Фестиваль соберет любителей качественной музыки и активного отдыха в городе Браславе на берегу озера Дривяты уже в пятый раз. Это единственный крупный фестиваль в Беларуси с пляжем, обширной спортивной программой и палаточным городком.



Фестивальная площадка и кемпинг откроются в обед 21 июля, основная программа продлится с 10 утра 22 июля и до 5 утра 23 июля. Будет много развлечений и разнообразных зон: на воде, на суше и даже в воздухе.



Входной билет на фестиваль стоит 33,99 белорусских рублей (около 16-17 евро). Место под палатку (до 4 человек) в фестивальном кемпинге – 15 белорусских рублей (7-8 евро). Продажа на сайте



На фестиваль также организовываются автобусные туры из различных городов Беларуси.



Полная информация на сайте –



Музыкальная концепция мероприятия – сочетание качественной популярной музыки и известных представителей EDM.



ПОП/РОК: впервые на летнем фестивале в Беларуси выступят хитмейкеры IOWA со всенародно любимыми хитами «Бьет бит», «Маршрутка», «Улыбайся». В числе хэдлайнеров этого направления также российский рэпер L’One («Все танцуют локтями») и украинский поп-певец Макс Барских («Туманы»)



Кто еще: «Без билета» (Беларусь), «Чайка» (Россия), «Коктейль Шаляпина» (Беларусь).



EDM: впервые в Беларуси выступит электронный дуэт Vicetone (Нидерланды), на счету которого более 80 миллионов прослушиваний на Soundcloud, а также выступления в топовых клубах мира: Ministry Of Sound (Лондон), Pacha (Нью-Йорк), Create (Лос-Анджелес). В числе хэдлайнеров этого направления также Swanky Tunes (Россия) и Zonderling (Нидерланды).

Кто еще: Feel (Россия), UCast (Беларусь), Omnia (Украина), Mikis (Беларусь). В 2016 году фестиваль Viva Braslav вошел в число главных летних опен-эйров Беларуси. В этом году на мероприятии выступят IOWA, Swanky Tunes, L’One, Vicetone, Макс Барских и другие артисты.Фестиваль соберет любителей качественной музыки и активного отдыха в городе Браславе на берегу озера Дривяты уже в пятый раз. Это единственный крупный фестиваль в Беларуси с пляжем, обширной спортивной программой и палаточным городком.Фестивальная площадка и кемпинг откроются в обед 21 июля, основная программа продлится с 10 утра 22 июля и до 5 утра 23 июля. Будет много развлечений и разнообразных зон: на воде, на суше и даже в воздухе.Входной билет на фестиваль стоит 33,99 белорусских рублей (около 16-17 евро). Место под палатку (до 4 человек) в фестивальном кемпинге – 15 белорусских рублей (7-8 евро). Продажа на сайте www.vivabraslav.by и в кассах Kvitki.by в 43 городах Беларуси.На фестиваль также организовываются автобусные туры из различных городов Беларуси.Полная информация на сайте – https://vivabraslav.ga/ Музыкальная концепция мероприятия – сочетание качественной популярной музыки и известных представителей EDM.ПОП/РОК: впервые на летнем фестивале в Беларуси выступят хитмейкеры IOWA со всенародно любимыми хитами «Бьет бит», «Маршрутка», «Улыбайся». В числе хэдлайнеров этого направления также российский рэпер L’One («Все танцуют локтями») и украинский поп-певец Макс Барских («Туманы»)Кто еще: «Без билета» (Беларусь), «Чайка» (Россия), «Коктейль Шаляпина» (Беларусь).EDM: впервые в Беларуси выступит электронный дуэт Vicetone (Нидерланды), на счету которого более 80 миллионов прослушиваний на Soundcloud, а также выступления в топовых клубах мира: Ministry Of Sound (Лондон), Pacha (Нью-Йорк), Create (Лос-Анджелес). В числе хэдлайнеров этого направления также Swanky Tunes (Россия) и Zonderling (Нидерланды).Кто еще: Feel (Россия), UCast (Беларусь), Omnia (Украина), Mikis (Беларусь).