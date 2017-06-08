Так уж повелось.... люди ищут панацею от плохого самочувствия, от недомоганий, от депрессий, лишнего веса... Ищут спасения в "чудодейственных" таблетках, гипнозах, платных диетах, дорогостоящих операциях, и... в результате, как правило, возвращаются к тому, с чего начали. После неудачного опыта, опускают руки и однажды обжегшись на молоке, начинают дуть на воду, особенно те, кто испытал на себе эффект Йо-Йо.
Хотя проблема, зачастую, кроется в зашлакованности нашего организма. Это не просто слова - это факт! Только подумайте - чем мы дышим, чем питаемся, как мы спим и как вообше отдыхаем, какую воду пьем ( и пьем ли вообще), на сколько активный образ жизни мы ведем?
Наш организм может сигнализировать множествами симптомов, о том, что он зашлакован и ему требуется очищение. Это и нестабильная работа кишечника, и частые простудные заболевания, и частые головные боли, и хроническая усталость, и неуклонный рост веса, а также нарушения сна повышение раздражительности. Кожа также может сигнализировать о зашлакованности организма, она становится сухой или слишком жирной, появляются различные высыпания.
Многие люди безуспешно лечатся от различных болезней в течении длительного времени. Почти не получая результатов, наоборот от многочисленного приема лекарств организм засоряется все больше. Добавляются новые болячки, приходится принимать еще больше лекарств, а организму все хуже и хуже. Лечится человек от одного заболевания, а тут присоединяется другое и так далее по замкнутому кругу. А очистит организм, наступает и улучшение самочувствия и болезни начинают отступать.
Конечно, лучшим способом очищения организма от шлаков является предотвращение их образования, то есть постоянные самоограничения, самоконтроль и самосовершенствование. Однако далеко не каждый человек сможет постоянно следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек. Поэтому очищение организма от шлаков для таких людей будет необходимым.
Обратимся к биологии - в организме взрослого здорового человека находится несколько литров межклеточной жидкости. При этом стоит понимать, что 83% токсинов, ядов, шлаков и продуктов распада концентрируются именно в лимфе. 7% из них находится в лимфатической системе, еще 7% – непосредственно в крови, и 3% проникает в клетку, провоцируя ее отмирание. Движение лимфы осуществляется благодаря мышечным сокращениям; в тех лимфатических сосудах, где имеются особые гладкие мышечные клетки, лимфа движется благодаря их сокращениям.
Лимфатическая система является своего рода «канализацией» организма. Попадая в лимфоузлы, разнородные бактерии перерабатываются и обезвреживаются, в связи с чем не могут проникнуть в кровь для дальнейшего паразитирования в организме. Но это возможно лишь в том случае, если сама лимфа функционирует в полную силу. Как и все жизненно важные процессы в теле, состояние лимфы ухудшается с течением времени. Поэтому регулярный контроль ее работы является важным этапом в профилактике многочисленных проблем со здоровьем.
Как нельзя кстати уместна простая истина – стоимостное выражение предупреждающих действий всегда несопоставимо доступнее и дешевле полноценного комплексного лечения. Мы иногда слышим такие комментарии - процедура хорошая, но дороговато. Действительно, некоторые методы лимфодренажного массажа достаточно болезненные и дорогостоящие. Однако, давайте подумаем - на препараты от которых, якобы, "худеют" и "излечиваются" известные люди, мы находим средства и когда заболеем - находим и время и деньги на не всегда дешевое лечение. и т.д.
В нашей студии Figura Line Вы получите процедуру лимфодренажного массажа длительностью 1 час, индивидуальный подход, приятную атмосферу и помощь заботливой и внимательной сотрудницы, готовой предугадать любое Ваше желание. Деревянные ролики, изготовленные Латвийскими мастерами из Латвийской березы, разогретые инфракрасной лампой сделают свою работу.
Хотелось бы обратить внимание на еще один очень важный факт - подташнивание, головокружение, слабость после 1-3 процедуры лимфостимуляции. Этого состояния бояться ни в коем случае не надо! Так, иногда, реагирует организм на ускорение движения лимфы. Как правило, это состояние проходит быстро (в течении 5 минут) и уже после 3 процедуры не появляется. Дискомфорт может возникать из-за пассивного образа жизни, вредных привычек, минимального употребления воды в повседневной жизни и др. факторов. Мы призываем не пугаться - это не болезнь, это - начало детоксикации!
Так почему же не обратиться к здравому смыслу и не принять тот факт, что для достижения результата необходимо приложить не только средства, но и некоторые усилия и время.
Мы уверены в позитивном воздействии процедуры, предлагаемой в нашей студии и гарантируем в течении всего лета ( до 31 августа) 100% возврат средств, если при приобретении абонемента " Димантс" (12 посещений) и регулярном посещении (2-3 раза/нед.) Вы не достигните Никаких результатов!
Более подробную информацию, а также записаться на процедуру можно по телефону 25708330. Наш салон находится по адресу г.Даугавпилс, ул. Ригас 64,3й этаж. А также следите за новостями www.facebook.com/FiguraLineLatgale.
Также Вас ждут с заботой приготовленные подарочные комплекты, которые можно приобрести для себя или для того, чтобы порадовать близких людей!
Чудеса не являются сами по себе - мы сделаем их вместе с Вами.
Мы приглашаем начать занятия с нами уже сегодня!
Наш организм может сигнализировать множествами симптомов, о том, что он зашлакован и ему требуется очищение. Это и нестабильная работа кишечника, и частые простудные заболевания, и частые головные боли, и хроническая усталость, и неуклонный рост веса, а также нарушения сна повышение раздражительности. Кожа также может сигнализировать о зашлакованности организма, она становится сухой или слишком жирной, появляются различные высыпания.
Многие люди безуспешно лечатся от различных болезней в течении длительного времени. Почти не получая результатов, наоборот от многочисленного приема лекарств организм засоряется все больше. Добавляются новые болячки, приходится принимать еще больше лекарств, а организму все хуже и хуже. Лечится человек от одного заболевания, а тут присоединяется другое и так далее по замкнутому кругу. А очистит организм, наступает и улучшение самочувствия и болезни начинают отступать.
Конечно, лучшим способом очищения организма от шлаков является предотвращение их образования, то есть постоянные самоограничения, самоконтроль и самосовершенствование. Однако далеко не каждый человек сможет постоянно следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек. Поэтому очищение организма от шлаков для таких людей будет необходимым.
Обратимся к биологии - в организме взрослого здорового человека находится несколько литров межклеточной жидкости. При этом стоит понимать, что 83% токсинов, ядов, шлаков и продуктов распада концентрируются именно в лимфе. 7% из них находится в лимфатической системе, еще 7% – непосредственно в крови, и 3% проникает в клетку, провоцируя ее отмирание. Движение лимфы осуществляется благодаря мышечным сокращениям; в тех лимфатических сосудах, где имеются особые гладкие мышечные клетки, лимфа движется благодаря их сокращениям.
Лимфатическая система является своего рода «канализацией» организма. Попадая в лимфоузлы, разнородные бактерии перерабатываются и обезвреживаются, в связи с чем не могут проникнуть в кровь для дальнейшего паразитирования в организме. Но это возможно лишь в том случае, если сама лимфа функционирует в полную силу. Как и все жизненно важные процессы в теле, состояние лимфы ухудшается с течением времени. Поэтому регулярный контроль ее работы является важным этапом в профилактике многочисленных проблем со здоровьем.
Как нельзя кстати уместна простая истина – стоимостное выражение предупреждающих действий всегда несопоставимо доступнее и дешевле полноценного комплексного лечения. Мы иногда слышим такие комментарии - процедура хорошая, но дороговато. Действительно, некоторые методы лимфодренажного массажа достаточно болезненные и дорогостоящие. Однако, давайте подумаем - на препараты от которых, якобы, "худеют" и "излечиваются" известные люди, мы находим средства и когда заболеем - находим и время и деньги на не всегда дешевое лечение. и т.д.
В нашей студии Figura Line Вы получите процедуру лимфодренажного массажа длительностью 1 час, индивидуальный подход, приятную атмосферу и помощь заботливой и внимательной сотрудницы, готовой предугадать любое Ваше желание. Деревянные ролики, изготовленные Латвийскими мастерами из Латвийской березы, разогретые инфракрасной лампой сделают свою работу.
Хотелось бы обратить внимание на еще один очень важный факт - подташнивание, головокружение, слабость после 1-3 процедуры лимфостимуляции. Этого состояния бояться ни в коем случае не надо! Так, иногда, реагирует организм на ускорение движения лимфы. Как правило, это состояние проходит быстро (в течении 5 минут) и уже после 3 процедуры не появляется. Дискомфорт может возникать из-за пассивного образа жизни, вредных привычек, минимального употребления воды в повседневной жизни и др. факторов. Мы призываем не пугаться - это не болезнь, это - начало детоксикации!
Так почему же не обратиться к здравому смыслу и не принять тот факт, что для достижения результата необходимо приложить не только средства, но и некоторые усилия и время.
Мы уверены в позитивном воздействии процедуры, предлагаемой в нашей студии и гарантируем в течении всего лета ( до 31 августа) 100% возврат средств, если при приобретении абонемента " Димантс" (12 посещений) и регулярном посещении (2-3 раза/нед.) Вы не достигните Никаких результатов!
Более подробную информацию, а также записаться на процедуру можно по телефону 25708330. Наш салон находится по адресу г.Даугавпилс, ул. Ригас 64,3й этаж. А также следите за новостями www.facebook.com/FiguraLineLatgale.
Также Вас ждут с заботой приготовленные подарочные комплекты, которые можно приобрести для себя или для того, чтобы порадовать близких людей!
Чудеса не являются сами по себе - мы сделаем их вместе с Вами.
Мы приглашаем начать занятия с нами уже сегодня!
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