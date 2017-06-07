Централизованные экзамены в школах национальных меньшинств должны сдаваться на латышском языке, предусматривают поправки к правилам Кабинета министров, разработанные Министерством образования и науки (МОН).

Сейчас при том, что экзаменационные задания, за исключением экзаменов по иностранным языкам, для всех готовятся на латышском языке, учащиеся в школах нацменьшинств могут выбирать язык сдачи экзамена — латышский или русский.



Как отмечают в МОН, если 2008/2009 учебном году в школах нацменьшинств на русском языке экзамены сдавали 40% учащихся, то в 2015/2016 учебном году — только 15%.



В министерстве надеются, что поправки будут способствовать интеграции выпускников школ нацменьшинств в латвийский рынок труда. В четверг их рассмотрят на собрании госсекретарей.