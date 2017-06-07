На праздник города, по уже сложившейся традиции, пройдет яркое и интересное авиа-шоу. Состоится оно 10 июня в 19.00 над рекой Даугава. Программа данного мероприятия обещает быть весьма насыщенной.

В 19.00 на воду спустится АН-2

19.02 - МИ-17 продемонстрирует сброс спасательного плота и спуск спасателя к "пострадавшему".

19.05 - АН-2 - прыжки парашютистов и их приземление на понтон.

19.10. - показательные выступления вертолетов Bell 206.

19.15 - акробатические показательные выступления самолета Jak 52

19.25. - МИ-17 продемонстрирует заправку „Bamby Bucket”.

19.30 - выступления парашютистов

19.35 - показательные выступления самолета МИ-17.

19.45 - показательные выступления группы „Baltic Bees”.

20.15. - завершение выступления.