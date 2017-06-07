В конце прошлой недели сотрудники участка полиции "Резекне" в ходе патрулирования города обратили внимание на подозрительный автомобиль марки Audi. Увидев стражей порядка, водитель увеличил скорость и попробовал скрыться. Автомобиль был остановлен для проверки.

Выяснилось, что мужчина 1991 г.р., управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (0,98 промилле), а также без водительских прав. Продолжая выяснять обстоятельства, полицейские связались с владельцем машины. Он сообщил, что еще не успел обратиться с заявлением в полицию, но буквально час назад его машину угнали со двора многоквартирного дома.



Автомобиль вернули законному владельцу, а подозреваемого доставили в участок. Оказалось, что мужчина ранее неоднократно был судим и попадал в поле зрения правоохранительных органов для похожие преступные деяния.



Против задержанного начато два уголовных процесса - за кражу и за управление транспортным средством без водительских прав и в состоянии опьянения.