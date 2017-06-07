Литовская государственная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai планирует начать пассажирские перевозки в Даугавпилс, сообщает LETA.

С литовской стороны все готово, однако пока не получено окончательное подтверждения от латвийских партнеров — также государственной Latvijas dzelzceļš (LDz), заявил представитель Lietuvos geležinkeliai Мантас Дубаускас. По его словам, маршрут может быть открыт уже в ближайшие месяцы.



В данный момент Lietuvos geležinkeliai уже осуществляет пассажирские перевозки до станции Турмантас, расположенной практически на самой границе с Латвией. Оттуда до Даугавпилса около 15 километров. Из Турмантаса в Вильнюс ежедневно отправляются 6 дизель-поездов. Время в пути — 2-2,5 часа.



Продление линии до Даугавпилса, по словам Дубаускаса, станет небольшим, но лишь первым шагом на пути к реализации более масштабного плана.



«Если хочешь что-то сделать, начинать надо с самого простого. А там посмотрим, как пойдет», — добавил он.



Как убедился Rus.Lsm.lv на сайте Lietuvos geležinkeliai, поездка из Вильнюса до Турмантаса занимает 2 часа 8 минут и стоит неполных 6 евро. Автобус Даугавпилс-Вильнюс проводит в пути более 3 часов. Регулярная цена перевозчика Ecolines — 13 евро.



Вчера представители Lietuvos geležinkeliai обсуждали с коллегами из LDz в том числе и открытие новых маршрутов. В настоящее время пассажирского железнодорожного сообщения между Латвией и Литвой не существует.



В начале 1990-х годов в рамках унаследованной от СССР системы железнодорожных перевозок курсировали несколько пассажирских поездов, связывавших Латвию и Литву — в частности Таллин-Рига-Вильнюс-Минск, Рига-Вильнюс, а также считавшиеся местными Рига-Мажейкяй и Даугавпилс-Вильнюс. Тогда же была предпринята попытка организовать перевозки в направлении «на Европу» — на протяжении нескольких лет курсировал поезд Таллин-Рига-Шештокяй (последняя литовская станция перед польской границей) — своего рода предтеча будущей магистрали Rail Baltica. Все эти рейсы оказались нерентабельными и к началу 2000-х один за другим были закрыты.