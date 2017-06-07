Комиссии Сейма по социальным делам и труду и по публичным расходам и ревизии сегодня обсудят доклад Госконтроля о латвийской пенсионной системе.

Ранее Госконтроль (ГК) представил доклад «Эффективна ли государственная политика по обеспечению долгосрочности пенсионной системы?». Латвийская пенсионная система стабильна, но нуждается в усовершенствовании - таковы выводы ревизии ГК.