Покупка городом Даугавпилсом новых трамваев, как и в прошлый раз, связана с различными проблемами, затягивающими процесс обновления трамвайного парка.

Прошлый раз конкурс по закупке также выпал на период перед выборами, затягиванию его способствовали и другие факторы. В итоге трамваи закупались уже новой думой и со значительным опозданием. В этот раз история повторяется. Еще перед выборы в самоуправления был объявлен конкурс на закупку новых трамваев для Даугавпилса, и даже объявлен победитель, однако Бюропо надзору за закупкамине поддержало решение закупочной комиссии, т.к. объединение «Управляющая компания Холдинга „Белкоммунмаш”» и ООО VIRTUS SV не реализовали серийное призводство определенного типа трамваев. Белорусы решили обжаловать решение. В то же время другие претенденты не прислали подтверждение их согласия продолжить участие в конкурсе. В итоге конкурс было решено завершить и позже объявить новый.