Наступило, наконец, долгожданное лето! А это значит - тепло, радость, отдых и всевозможные развлечения. Отметить начало этого замечательного времени всех жителей и гостей нашего края приглашают 17 июня в Калкунской волости. Именно там пройдет «Праздник лета». Начнётся это интереснейшее мероприятие в 12:00 часов на футбольном поле Рандене.В программе "Праздника лета":
- Эстафеты и игры.
- Концерт.
- Детские аттракционы.
- Соревнования по бегу.
- Награждение, угощения и другие сюрпризы.
Приглашаются все! Приезжайте - не пожалеете!