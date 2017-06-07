Наступило, наконец, долгожданное лето! А это значит - тепло, радость, отдых и всевозможные развлечения. Отметить начало этого замечательного времени всех жителей и гостей нашего края приглашают 17 июня в Калкунской волости. Именно там пройдет «Праздник лета». Начнётся это интереснейшее мероприятие в 12:00 часов на футбольном поле Рандене.

В программе "Праздника лета":



- Эстафеты и игры.



- Концерт.



- Детские аттракционы.



- Соревнования по бегу.



- Награждение, угощения и другие сюрпризы.



