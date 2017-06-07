Весна и лето - это время, когда оживает не только природа, но и рынок недвижимости. Кто-то спешит перед сезоном посадок приобрести дачу, кто-то квартиру (чтобы за лето успеть сделать ремонт и переехать).

Как свидетельствуют данные Государственной земельной службы, средняя цена двухкомнатной квартиры в Даугавпилсе в 2015 году составляла 5 405, 55 евро. За прошлый год данные пока не доступны. Однако войдя на страницы популярных интернет-порталов объявлений, можно заметить, что цены если и изменились, то отнюдь не в разы. Двухкомнатную квартиру в Даугавпилсе без ремонта продавцы оценивают в среднем в сумму от 5 000 до 7 000 евро. С ремонтом - дороже. Причем эта надбавка может составлять как несколько тысяч евро, так и несколько десятков тысяч. Свою роль в ценообразовании играют также район, где находится жилье, этаж, расположение квартиры в доме (в середине или угловая), а также возраст и состояние дома. Иногда в плюсы, которые "продают" вместе с квартирой, продавцы записывают хороших соседей, ремонт в подъезде, и даже асфальт и детскую площадку во дворе. Самые дорогие двухкомнатные квартиры в Даугавпилсе расположены в Центре города и в новостройке в Ругели. Цены за "двушку" в среднем колеблются от 25 000 до 55 000 евро. Добавим, что данные Земельной службы и порталов объявлений отличаются. Цены, установленные продавцами, далеко не всегда оказываются адекватными существующей экономической ситуации и не соответствуют покупательской способности большинства населения. Как свидетельствует обзор, подготовленный компанией по недвижимости Arco Real Estate, в минувшем году продолжалась стагнация на рынке квартир Даугавпилса. Рынок квартир, по ее мнению, во многом будет зависеть от кредитной политики банков.