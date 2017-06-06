В редакцию портала Nasha.lv письмо от одной из жительниц города, обеспокоенной судьбой сквера на ул. Ригас в центре города рядом с костелом. Как известно, еще 12 мая Даугавпилсская дума одобрила проект застройки территории сквера скульптур на ул. Ригас, 39. Вместо зеленой зоны на участке появятся строения для нужд костела. Именно последствия строительства некоторых из них и возмутили даугавпилчанку.





"Горожане! Дума на заседании от 12.05.2017 одобрила проект застройки территории сквера скульптур на RIGAS-39. Популярно : любимый всеми горожанами сквер будет застроен хозяйственными и прочими помещениями.



Что будет сделано: котельная, гаражи, помещение церковного хора, жилые и прочие вспомогательные постройки.



Самое необычное в списке сооружений : помещения для социальной помощи - организации раздачи продуктов и одежды, а также столовой для нуждающихся (бомжей) , помещения для паломников( свеже вышедшие из тюрьмы тоже ). То есть большинство неблагополучных обитателей соц.домов на Шаура и Дзелзцелю плавно перебираются в центр на Ригас 39.

Любой люмпен вышедший из тюрьмы сразу направится на Ригас -39 как паломник. Сомневаетесь ?



Внятного плана застройки на сайте думы нет . Кроме примерного упоминания допустимой этажности, до 3-х этажей высоты.



На 14 и 15 страницах документа Paskaidrojuma raksts, опубликованного в рамках общественного обсуждения, перечисляется список объектов включая столовку и прочие блага для неблагополучных элементов. В шаговой доступности находится большинство банковских филиалов , почта , отели , торговые центры , три супермаркета .

Для чего дума решила превратить этот красивый сквер где гуляют дети и улицу Ригас (туристический объект!) в социальный объект непонятно.

Вообще выглядит как вредительство прикрытое благими намерениями.



Земля под сквером принадлежит церкви , но статус земли определен как зеленая зона не подлежащая застройке.



Для начала строительства нужно изменить статус земли , с согласия думы (уже получено) , и после публичного обсуждения с жителями.....



Публичное обсуждение уже идет и заканчивается 26 июня 2017г.



Что можно сделать чтобы отменить это возмутительное решение ?



Да просто придти в офис Buvvalde по адресу Raiņa ielā 28, третий этаж с заполненным (текст предложения смотрите ниже) Priekšlikumu veidlapa взятым с сайта



Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ko nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!



Можно подписаться за сохранение сквера высказавшись в электронном виде, авторизуясь через интернетбанк на сайте геолатвия

Нажать кнопку справа Jauns priekšlikums. Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ka nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!



Уважаемые Даугавпилчане! Не будьте равнодушными и безучастными к судьбе сердца нашего города и примите участие в его судьбе! Это наш город! И нам решать каким ему быть!" Приводим текст письма полностью без коррекций редакции."Горожане! Дума на заседании от 12.05.2017 одобрила проект застройки территории сквера скульптур на RIGAS-39. Популярно : любимый всеми горожанами сквер будет застроен хозяйственными и прочими помещениями.Что будет сделано: котельная, гаражи, помещение церковного хора, жилые и прочие вспомогательные постройки.Самое необычное в списке сооружений : помещения для социальной помощи - организации раздачи продуктов и одежды, а также столовой для нуждающихся (бомжей) , помещения для паломников( свеже вышедшие из тюрьмы тоже ). То есть большинство неблагополучных обитателей соц.домов на Шаура и Дзелзцелю плавно перебираются в центр на Ригас 39.Любой люмпен вышедший из тюрьмы сразу направится на Ригас -39 как паломник. Сомневаетесь ?Внятного плана застройки на сайте думы нет . Кроме примерного упоминания допустимой этажности, до 3-х этажей высоты.На 14 и 15 страницах документа Paskaidrojuma raksts, опубликованного в рамках общественного обсуждения, перечисляется список объектов включая столовку и прочие блага для неблагополучных элементов. В шаговой доступности находится большинство банковских филиалов , почта , отели , торговые центры , три супермаркета .Для чего дума решила превратить этот красивый сквер где гуляют дети и улицу Ригас (туристический объект!) в социальный объект непонятно.Вообще выглядит как вредительство прикрытое благими намерениями.Земля под сквером принадлежит церкви , но статус земли определен как зеленая зона не подлежащая застройке.Для начала строительства нужно изменить статус земли , с согласия думы (уже получено) , и после публичного обсуждения с жителями.....Публичное обсуждение уже идет и заканчивается 26 июня 2017г.Что можно сделать чтобы отменить это возмутительное решение ?Да просто придти в офис Buvvalde по адресу Raiņa ielā 28, третий этаж с заполненным (текст предложения смотрите ниже) Priekšlikumu veidlapa взятым с сайта https://www.daugavpils.lv/lv/633 Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ko nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!Можно подписаться за сохранение сквера высказавшись в электронном виде, авторизуясь через интернетбанк на сайте геолатвия https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_689-309

Нажать кнопку справа Jauns priekšlikums. Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ka nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!Уважаемые Даугавпилчане! Не будьте равнодушными и безучастными к судьбе сердца нашего города и примите участие в его судьбе! Это наш город! И нам решать каким ему быть!"