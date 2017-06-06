Председатель Даугавпилсской краевой думы, лидер партии "Партия Даугавпилсского края" Янина Ялинска может сохранить должность главы краевой думы уже в третий раз.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, за ее список на выборах проголосовали 3 234 избирателя, или 52,46% от их общего числа. Таким образом данная партия получила в краевой думе 10 из 17 мест.



"Согласие" в этот раз набрало 25,81% голосов избирателей и получило 5 мест в думе, Союз зеленых и крестьян - 7,35% (1 мандат) и Латгальская партия - 7,25% (1 мандат). В свою очередь Союз русских Латвии и объединение "От сердца Латвии"/Союз регионов Латвии не преодолели 5% барьер.