Предприятие "Даугавпилсские теплосети" в конце отопительного сезона решило предложить горожанам такую услугу как "выровненный платеж".

Приблизительный рассчет представлен на квартиру площадью 40 кв.м. В год расход на отопление в среднем составляет 300 евро. Выровненный платеж предполагает ежемесячную плату в размере 25 евро. Это означает, что жители могут ввести изменения в накоплении предоплаты. На данный момент ( с 1 мая по 30 сентября) предоплата составляет 0,30 евро за 1 кв.м.



Консультацию по вопросу выровненного платежа можно получить по тел.: 654-07547, 654-07548, 654-07549, либо в Отделе обслуживания клиентов предприятия по адресу: ул. 18 Новембра,4.