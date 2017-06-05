Одной из интриг выборов в самоуправление Даугавпилса была Светка-кандидат, баллотировавшаяся в Даугавпилсскую думу от списка «No sirds Latvijai».

Светлана Лонская, ставшая едва ли не политическим мемом благодаря предвыборной песне “Светка-кандидат” и “Свете надо пройти”, все же не смогла попасть в думу. Получив широкую популярность после появления в интернете клипа, снятого в Испании, убедить избирателей «дать плюсик» Светлане Лонской все-таки не удалось.



Лонска стартовала по списку NSL под шестым номером, однако информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свидетельствует, что певческие и Зумба-таланты кандидата Лонской оценили всего лишь 79 избирателей.



В то же время она оказалась лидером по «минусам» и заняла в своем списке последнее место. Количество вычеркиваний имени Лонской равно 235.



Предвыборный ролик «Светки-кандидата» набрал 420 тыс. просмотров на YouTube за две недели. Однако партия Светланы Лонской, лидером списка которой является Петерис Дзалбе, не преодолела пятипроцентный барьер.