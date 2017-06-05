Уважаемые жители Даугавпилса!





Я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался безучастным к судьбе Даугавпилса и пришел на выборы!

Я благодарю вас за поддержку, за доверие и говорю спасибо всем тем, кто отдал свои голоса за меня лично и за мою команду! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жизнь в Даугавпилсе начала меняться к лучшему.



Сейчас ведутся переговоры о создании коалиции, период сложный и ответственный, но главное результат - власть в городе кардинально поменяется. Я уверен, что эта смена власти даст городу возможность обрести новое счастливое будущее для нас и наших детей!



Конечно, впереди много дел, задач, но работы и трудностей я не боюсь. Всем ещё раз спасибо!



С уважением,

Рихард Эйгим