1 июня депутаты Финансового комитета было поддержано предложение об единоразовом пособии для даугавпилчан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Размер его может составить 100 евро в год.

Для того, чтобы получить пособие, претендентам на него необходимо будет заполнить заявление, а также иметь при себе удостоверение участника ликвидации последствий аварии. Уровень доходов при получении данного вида пособия учитываться не будет.



Окончательное решение по данному вопросу предстоит принять уже новому созыву Даугавпилсской думы.