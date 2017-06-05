Завершились выборы в самоуправления. Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты.

Согласно ним в краевую думу Даугавпилса прошли 17 депутатов, представляющих 4 политические силы. "Партия Даугавпилсского края" набрала 52,46% голосов избирателей и получила 10 депутатских мандатов, партия "Согласие" прошла на выборах с 25,81% голосов, получив 5 мандатов, еще по одному месту в краевой думе получили "Латгальская партия" и "Союз зеленых и крестьян". В свою очередь "Русский союз Латвии" и "От сердца Латвии"/Латвийское объединение регионов не прошли в думу, т.к. количество отданных за них голосов избирателей не позволили им перешагнуть 5% барьер.





По предварительным данным (окончательные будут объявлены чуть позднее) в краевую думу Даугавпилса прошли следующие 17 депутатов:





1. Янина Ялинска

2. Арвид Куцинс

3. Айварс Ращевскис

4. Янис Белковскис

5. Алексей Мацкевич

6. Роберт Йонанс

7. Александр Сибирцев

8. Регина Тамане

9. Андрей Брунс

10. Светлана Курсите

11. Эдгарс Куцинс

12. Валерий Храпан

13. Олеся Никитина

14. Висвалдис Лочс

15. Вячеслав Москаленко

16. Янина Курсите

17. Виктор Каланс



Явка на выборы в Даугавпилсском крае была невысокой - 36,18%.