4 июня Днем семьи на Форштадте начались праздничные мероприятия Дней города. Как и в предыдущие годы свой День рождения Даугавпилс будет отмечать в течение недели: с 5 по 11 июня.

Праздничные мероприятия в течение недели будут проходить во всех микрорайонах города. Сегодня, 5 июня, праздничный концерт состоится на Гриве в 18.00 у кафе "Роза", 6 июня - на Новом Форштадте у Авеню центра в 18.00, 7 июня - в Ругелях (18.00), а 8 июня - на Химии у Дворца культуры (18.00). 8-го числа выступление Эстонского военного оркестра состоится перед Центром Марка Ротко в 19.00.



9 июня, в пятницу, на ул. Ригас и на площади Виенибас пройдет Международный фестиваль военной музыки "Даугавпилс 2017". Начало в 17.30. Мероприятие обещает быть ярким и масштабным. После чего, в 21.00 выступит известная латвийская певица Лайма Вайкуле.



Главные мероприятия Дней города продолжатся в субботу и в воскресенье. По традиции в субботу в центре города будут расположены сцены с выступающими коллективами и исполнителями. Порадует разнообразными вещицами и кулинарными изысками традиционная ярмарка. Вечером в 21.00 на площади Виенибас выступит российская группа "Мумий Тролль". Перед этим горожан в 19.00 приглашают на берег Даугавы на авиа шоу. В 23.00 - праздничный салют.



В воскресенье праздничные концерты в центре города продолжатся. 11 июня пройдет и завершение Дней города.



С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться пройдя

.