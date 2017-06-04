По результатам выборов в думу Даугавпилса прошли 15 депутатов из трех партий.

В новом созыве думы будут работать следующие депутаты:

1. Андрей Элксниньш2. Анатолий Гржибовский3. Валерий Кононов4. Михаил Лавренов5. Марьяна Иванова-Евсеева1. Рихард Эйгим2. Айвар Здановский3. Игорь Прелатов4. Ливия Янковская1. Янис Лачплесис2. Янис Дукшинский3. Айвар Брок4. Рейнис Йокст5. Хелена Солдатенок6. Ингуна Кокина