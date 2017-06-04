3 июня состоялись муниципальные выборы. Жители Даугавпилса избрали депутатов в городскую думу для работы в ближайшие 4 года.

По данным Центральной избирательной комиссии в думу Даугавпилса прошли три партии - Saskaņa, MŪSU PARTIJA и Latgales Partija. Остальным десяти партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.



В новом созыве думы будут работать 6 депутатов от Латгальской партии, 5 депутатов от партии Saskaņa и 4 депутата от партии MŪSU PARTIJA.



Вероятнее всего, лидеры списков Андрей Элксниньш и Рихард Эйгим будут формировать коалицию для работы в думе.



Всего в Даугавпилсе приняли участие 27 679 человек. Явка составила 47,33%.