Регулярно используя карты лояльности, то есть сканируя их при каждой покупке, человек оказывает услугу магазину, оставляя данные о своей покупательской корзине.

Тех, что считает ношение карты лояльности в кошельке ненужным отягощением, не так много - данные розничных сетей свидетельствуют, что картами пользуются сотни тысяч покупателей. "Система лояльности соединена с кассовой системой и информацией о корзине потребления, которая затем может использоваться при анализе аудитории, исследовании покупательских привычек.



Возможно, это помогает прогнозировать изменения спроса, а это позволяет планировать уже объем товара на складе, цены и политику акций", - говорит совладелец SIA Walmoo Гунтис Чодерс.



Торговцы получают возможность вести целенаправленную коммуникацию, предлагая товары конкретному клиенту, если ранее он проявил интерес к определенному товару или категории. Следующий шаг - понять, что следует изменить в предложении товара.



Это можно узнать и через опросы. Карты лояльности - это и мотивирующий механизм, через накопление денег, которые потом можно использовать как скидку, и это может уже повлиять на выбор клиентом товара.



Линда Залане, rus.db.lv